Gaziantep’ten Ankara’ya gitmek için saat 16.05’te kalkması planlanan uçakta yolcular büyük mağduriyet yaşadı.

İddiaya göre, dün saat 16.05’te Gaziantep’ten Ankara’ya gitmek için Ajet’ten bilet alan vatandaşlar, SunExpress uçağına bindirildi. Ancak uçakta, kulaklık sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle yolcular iki saat boyunca bekletildi. Arızanın giderilememesi üzerine yolcular uçaktan indirildi.

Bu sırada yolcu transferi için bekleyen otobüs, uzun süre bekledikten sonra hareket etmedi. Bu duruma itiraz eden iki yolcu, yer hizmetleri görevlisi tarafından şikayet edildi. Polis tarafından gözaltına alınan yolcular, bölgeden uzaklaştırıldı. Haklarını aradıkları için ikinci kez mağduriyet yaşayan vatandaşlar sosyal medya hesaplarından duruma tepki gösterdi.