Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti’nde yürütülen ve 2021 yılında Kütahya Müzesi Müdürlüğü başkanlığında ve DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun’un bilimsel danışmanlığı ve eş güdümünde yürütülen Aizanoi Kazıları, 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı kararıyla doğrudan Kütahya Dumlupınar Üniversitesine verildi

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti’nde yürütülen ve 2021 yılında Kütahya Müzesi Müdürlüğü başkanlığında ve DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun’un bilimsel danışmanlığı ve eş güdümünde yürütülen Aizanoi Kazıları, 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı kararıyla doğrudan Kütahya Dumlupınar Üniversitesine verildi

“Bilimsel yöntemlerden taviz vermeyeceğiz”

Kazı Başkanlığını yürütecek olan Prof. Dr. Gökhan Coşkun, bilimsel, kültürel ve turizm açılarından büyük öneme sahip olan antik kentteki çalışmaları bilimsel yöntemlerden taviz vermeden hızlandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Aizanoi’nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesinde yer aldığını hatırlatan Gökhan Coşkun, “Anadolu’da en iyi korunmuş Zeus Tapınağını barındırmasının yanı sıra Aizanoi’de hem Agora’nın hem de Macellum’un varlığı kentin bölge için ticari önemini de işaret eder. Roma İmparatorluk Dönemi’nde kente yapılan yatırımlar bugün kent içinde kalıntılarını görebildiğimiz en görkemli yapıları oluşturur. Bu yapıların kazı, restorasyon ve konservasyon işlemleri zaman içerisinde tamamlanarak ülkemize arkeolojik ve turistik bir değer olarak kazandırılması hedefleniyor” dedi.

“Aizanoi bölgenin en büyük antik kenti”

Bölgede son 2 yıl içinde yürütülen çalışmalardan da söz eden Prof. Dr. Coşkun, “Bölgenin en büyük antik kenti olan Aizanoi’de 2021 yılı kazı çalışmaları çerçevesinde birden fazla alanda çalışmalar yapıldı. Roma İmparatorluk Dönemi kentlerinin en prestijli yapılarından biri olan Agora ve bunun yanı sıra Zeus Tapınak alanının giriş kapısı (Propylon) ortaya çıkarılmaya başlandı. Yapılan çalışmalar neticesinde Agora’daki sütunlu galeriler ve dükkanlar gün yüzüne çıkmaya başladı. Ayrıca Agora’nın ticari hacmini gösteren dükkânlardan ele geçen buluntuların bilimsel değerlendirmeleri yapılarak, elde edilen veriler sonucunda Aizanoi Agorası’nın dükkânlarında hangi ürünlerin satıldığı tespit edilebildi. Kazısı tamamlanan dükkânlarda, antik dönemin aydınlatma araçları olan kandiller ve ayrıca kemik eserlerin satıldığı saptandı. Anadolu’daki en görkemli giriş kapılarından biri olan Zeus Tapınağı Propylonu ve Agora’daki çalışmalar 2022 yılında da sürdürülmeye devam edilecektir” ifadelerine yer verdi.

“Antik kente yeni bir turizm değeri kazandırılması planlanıyor”

Antik kente yeni bir turizm değeri kazandırılmasının planlandığına değinen Coşkun, devam eden ve gelecekte yapılması planlanan çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada,” Birbirlerine bitişik olarak yapılmış hali dünyada tek örnek olan Tiyatro-Stadion Kompleksi’nin rölövesi yapıldı ve tiyatronun restorasyon projesi 2022 yılında hazırlanmaya başlandı. Diğer yandan, 2021 yılından itibaren yoğun bir şekilde çalışılan ve Kütahya Valiliği ile Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Penkalas/Kocaçay Deresi Islah Projesi’nin 2022 yılında tamamlanarak, antik kente yeni bir turizm değeri kazandırılması planlanıyor. Bu proje çerçevesinde Penkalas Çayı üzerinde yer alan Roma Köprülerinin restorasyon çalışmaları da hızla devam ediyor. Bunlara ilaveten, kentin haritalandırılmasının ve şimdiye kadar gün yüzüne çıkarılmış olan tüm yapıların çizim çalışmalarının da 2022 yılında tamamlanmasını hedefleniyoruz. Kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmalarının çok geniş olması ve bu projelerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için ekibimiz içerisinde DPÜ Arkeoloji Bölümü’ndeki akademisyenlerin yanı sıra diğer bölümlerden de akademisyenler yer alıyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünün yoğun desteğiyle sürdürülen kazı çalışmalarının, akademisyenlerden oluşan ekibe yeni takviyeler yapılmak suretiyle daha da verimli hale getirilmesini hedefliyoruz” diye konuştu.

“Kazıların DPÜ’ye devredilmesi gurur verici”

Kazıların Üniversitesine devredilmesini değerlendiren Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal kazıların DPÜ’ye devredilmesinin gurur verici olduğunu belirterek, “Geçen yıl akademik danışmanlığını üstlendiğimiz kazıların bu yıl tamamen tarafımıza devredilmesinden Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü olarak büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Kazı çalışmalarını yürüten Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerimiz olmak üzere tüm personelimize teşekkürlerimi sunuyorum. Rektörlük olarak Kütahya’nın en kıymetli hazinelerinden biri olan Aizanoi’nin şehrimize gerek ekonomik gerekse kültürel anlamda sunacağı katkıları ortaya çıkarmaya devam edeceğiz. Alınan bu kararın Üniversitemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.