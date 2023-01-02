Denizli’nin Çal ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin taklalar atarak şarampole uçtuğu kazada anne, baba ve 12 yaşındaki çocukları yaralandı.

Denizli’nin Çal ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin taklalar atarak şarampole uçtuğu kazada anne, baba ve 12 yaşındaki çocukları yaralandı.

Kaza, Çal ilçesine bağlı Sakızcılar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Nazım Ç., idaresindeki 20 EV 349 plakalı otomobili, gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkması sonucu taklalar atarak şarampole devrildi. Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, jandarmayla beraber sıkışan sürücü Nazım Ç., anne Sermil Ç. ve 12 yaşındaki çocukları Ahmet Can Ç.’yi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralıları yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Hurdaya dönen araç görevliler tarafından çıkarılarak otoparka çekildi.

Soruşturma başlatılan kazada anne Sermil Ç.’nin durumunun ağır olduğu, baba ve çocuğun ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.