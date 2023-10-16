Adıyaman Belediyesi ve Gaye İnsani Yardım Derneği iş birliği ile ikincisi düzenlenen depremzede çocuklar için moral motivasyon etkinliği Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ ın katılımlarıyla gerçekleşti.

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerden biri olan Adıyaman’da ailesini kaybeden çocuklar için moral ve motivasyon etkinliği düzenlendi.

Adıyaman Belediyesi ve Gaye İnsani Yardım Derneği iş birliği ile düzenlenen etkinlikte aynı acıyı paylaşan birçok çocuk için kurulan etkinlik alanında çocuklara çeşitli aktiviteler yaptırılarak psikolojik anlamda destek sağlandı.

Depremzede çocuklarla sık sık bir araya gelen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın katılımıyla gerçekleşen Adıyaman Belediyesi’ne ait Sosyal Tesis’ te düzenlenen programda çocuklar güzel vakit geçirdi.

Başkan Kılınç, “6 Şubat tarihinde yaşadığımız acının bizler için bir tarifi yok. Ancak bugün Gaye İnsani Yardım Derneği ile beraber ikincisini gerçekleştirdiğimiz ailesini kaybeden çocuklarımıza destek olmak, moral ve motivasyon sağlamak için buradayız. Bu güzel evlatlarımız için depremin olumsuz etkilerini en aza indirebilmeleri amacıyla çeşitli aktivitelerin olduğu etkinlik alanı düzenledik ve hediyeler vererek çocuklarımızın bir nebze mutlu olmalarına şahitlik ettik. Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın elinden hediyelerini alan çocuklar Başkan Kılınç’a teşekkürlerini dile getirdi.