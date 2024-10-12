Gaziantep’te, eşi ve 4 çocuğunu silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden baba Ahmet Demir’in 6 ay önce psikolojik destek aldığı ortaya çıktı.

Gaziantep’te, 30 yaşındaki eşi Emine Demir, kızı 5 yaşındaki Azra demir, 4 yaşındaki oğlu Yusuf Eymen Demir, 11 yaşındaki kızı Medine Demir ve 6 yaşındaki kızı Edanur Demir’i silahla öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden baba Ahmet Demir’in bipolar rahatsızlığı bulunduğu, psikolojik sorunlarının olduğu ve son bir yıl içerisinde 7 adet hastane kaydı olduğu ortaya çıktı.

Gaziantep Valiliğinden açıklama

Olayla ilgili Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Şahinbey ilçesinde A.D. isimli şahıs ateşli silah kullanarak 4 çocuğunu ve eşini öldürmüş, daha sonra aynı silahla intihar etmiştir.

Olay sonrasında emniyet güçlerimiz tarafından yapılan incelemede şahsın bipolar rahatsızlığı bulunduğu, psikolojik sorunlarının olduğu yakınları tarafından beyan edilmiş, son bir yıl içerisinde 7 adet hastane kaydı tespit edilmiştir. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.