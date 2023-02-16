Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ikinci depreme de evlerinde yakalanan ve ailesini çıkardıktan sonra kendisi yaralı olarak son anda kurtulan Yakup Doğan, “Oğlum yatağa değse sıçrıyorum. Artık o derece” dedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ikinci depreme de evlerinde yakalanan ve ailesini çıkardıktan sonra kendisi yaralı olarak son anda kurtulan Yakup Doğan, “Oğlum yatağa değse sıçrıyorum. Artık o derece” dedi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde binlerce konut çökerken, yine binlerce kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. İlk deprem gibi ikinci depreme de Malatya’daki evlerinde yakalanan Yakup Doğan (35), ailesini dışarı çıkardı. Kapının kapanması sonucu kendisi evde kalan Doğan, can havliyle kedini dışarı attı fakat topuğunu kırdı. Doğan, ilk tedavisinin ardından sevk edildiği Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesinde ameliyat edildi. Resmen bir kıyamet yaşadıklarını ifade eden Doğan, artık oğlunun yatağa değmesiyle beraber sıçradığını söyledi. Hiç böyle bir şey görmediklerini aktaran Doğan, geceleri yatamadıklarını dile getirdi.

İkinci depremde tekrar evin içerisinde olduklarını belirten Yakup Doğan, “Ailemi çıkardım. Ailem çıktıktan sonra evin kapısı kapandı. Allah yardım etti, zorlayıp açtım. Apartmandan kendimi attım. Topuk kemiğim kırıldı. Elazığ’a sevk ettiler ve ameliyat oldu. Allah kimsenin başına vermesin çok zor zamanlar. Resmen bir kıyamet ortamı yaşadık. Elazığ depremini de yaşadım. Ama bunun gibisi olmadı, hiç böyle bir şey yaşamadık. Böyle bir korku hissetmedik. İnsan sevdiklerinin ve kendi canını nasıl korur. Allah bir daha yaşatmasın çok kötü bir durum. Sülalemden vefat edenler var. Eşimin ailesinden vefat edenler var. Geceleri yatamıyoruz. Buna da şükür hayattayız. Oğlum yatağa değse sıçrıyorum. Artık o derece. Bu psikolojimiz nasıl düzelecek bilmiyorum” diye konuştu.