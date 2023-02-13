Kocaeli’de yaşayan 3 çocuk annesi Jale Kasap, ara tatil dolayısıyla ailesini ziyarete gittiği Kahramanmaraş’ta depreme yakalandı. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Kasap, "Kendi imkanlarımızla 14. kattan çıktık. Biri 3 yaşında çocuk olmak üzere 7 kişiydik. Allah’ın izniyle kurtulduk ama Kahramanmaraş’ta birçok canımız, cenazemiz, evimiz, her şeyimiz orada kaldı" dedi.

Kocaeli’de yaşayan 3 çocuk annesi Jale Kasap, ara tatil dolayısıyla ailesini ziyarete gittiği Kahramanmaraş’ta depreme yakalandı. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Kasap, "Kendi imkanlarımızla 14. kattan çıktık. Biri 3 yaşında çocuk olmak üzere 7 kişiydik. Allah’ın izniyle kurtulduk ama Kahramanmaraş’ta birçok canımız, cenazemiz, evimiz, her şeyimiz orada kaldı" dedi.

Kocaeli’de ikamet eden Jale Kasap, ara tatil dolayısıyla anne ve babasını ziyarete gittiği Kahramanmaraş’ta depreme yakalandı. Ailesiyle birlikte depremden kurtulan Kasap, yeniden Kocaeli’ye döndü. Zor günlerden geçen Kasap, Derince ilçesindeki Dört Mevsim adlı kreşin, deprem bölgesinden gelen 2-6 yaş arası çocuklara ücretsiz eğitim ve rehabilitasyon desteği sağladığını öğrenince 3 yaşındaki kızı Berrin’in kaydını yaptırdı. Minik Berrin depremin etkilerinden kurtulmak için oyunlar oynarken, annesi ise geçirdikleri zor saatleri anlattı.

"Birçok canımız, cenazemiz, evimiz, her şeyimiz orada kaldı"

Bulundukları 14. kattan kendi imkanlarıyla çıktıklarını ifade eden Jale Kasap, "Deprem anında Kahramanmaraş’taydık. Kendi imkanlarımızla 14. kattan çıktık. Biri 3 yaşında çocuk olmak üzere 7 kişiydik. Allah’ın izniyle kurtulduk ama Kahramanmaraş’ta birçok canımız, cenazemiz, evimiz, her şeyimiz orada kaldı. Buraya döndüğümde kreş yardımı olduğunu gördüm. Çocuğumu psikolojik destek olarak buraya getirdik. Onlar da sağ olsun yardım eli uzatıp, bize her türlü imkanlarını sundular. Maraş haritadan silindi. Artık öyle bir şehir yok. Bütün depremzedelere Allah sabır versin. Yardım eden herkesten de Allah razı olsun" diye konuştu.

"Ya hepimiz ölecektik ya hepimiz kurtulacaktık"

Yaşadıkları korku dolu anları anlatan Kasap, "Ya hepimiz ölecektik ya hepimiz kurtulacaktık. Alacak nefesimiz varmış, Rabbim bize canımızı bağışladı. Yanımızdaki binalar gözümüzün önünde çöktü. Ölülerin yanından geçtik, hiçbir şey yapamadık. Özellikle şunu söylemek istiyorum; orada şehir merkezlerinde çok yardım yapılıyor ama ücra köşede, altında aracı olmayan, o meydanlara gidemeyen, o yardımları alamayan çok depremzede var. Onlara ulaşsınlar. Tek bunu rica ediyorum. Sağ olsunlar, burada kreştekiler hemen kucaklarını açıp maddi, manevi ne yapılması gerekiyorsa yaptılar. Biz iyiyiz, bizden daha kötü durumda olanlar var. Sonuçta bizim kafamızı sokacak bir evimiz var. Çadırlarda kaldık 3-4 gün. Arabada yattık. Sonra çadır bulduk diye sevindik, sonra elektrik geldi diye sevindik. Sonrasında ısıtıcı geldi, battaniye geldi, bunlara sevindik. Şimdi evimize geldik diye seviniyoruz ama orada çok mağdur olan, sokakta yatanları gördüm ben. Allah onların yardımcısı olsun" dedi.

"30 yaşındaki arkadaşımın tekrar 6 yaşında bir kız çocuğu olarak köşeye sıkıştığını gördüm"

Çocuk gelişimci ve kreş sahibi Zeliha Palta Çavdar, depremden etkilenen 2-6 yaş arasındaki çocuklara ücretsiz eğitim desteği vereceklerini söyledi. Çavdar, "Mevcut imkanlar dahilinde ben kurum olarak çocuklara kucağımı açabilirim diye düşündüm. 2-6 yaş arasında, kurumumda resmi olarak tutabileceğim tüm çocuklara kapılarımızı araladım. Hep birlikte toparlanmalıyız. Önce çocuklardan başlanması gerektiğini düşünüyorum çünkü onlar bizim geleceğimiz. 1999 depremini yaşayan arkadaşlarımız var, ben o depremi yaşamadım. Bu son depremin ardından 30 yaşındaki arkadaşımın tekrar 6 yaşında bir kız çocuğu olarak köşeye sıkıştığını gördüm. O yüzden çocuklara çok ciddi sarılmamız, çok ciddi bir şekilde rehabilite etmemiz gerekiyor. Onlar bizim geleceğimiz. Hafızalarındaki o karanlık tabloyu rengarenk yapmamız gerekiyor. İnşallah, ihtiyacı olan Kocaeli Derince ilçesinde ikamet eden, deprem bölgesinden buraya gelen 2-6 yaş arası tüm çocuklara kapılarımızı açmak istiyoruz. Servis dahil hiçbir ücret beklemiyoruz. Yapabileceğimizi en fazlasıyla yapma gayretiyle onların yanında olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Eşimin teklifi tüm acıları unutturacak şekilde sevindirdi"

Zeliha Palta Çavdar’ın eşi Mutlu Çavdar ise depremin ardından Elbistan’a gittiklerini belirterek, "Depreme uyandığımızda bu sürece nasıl katkı sağlayabileceğimiz düşüncesiyle 4 arkadaşımla beraber önce Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine gittim. Olay yerinde insanlara nasıl yardımcı olabileceğimizle ilgili çalışmalar yaptık. Çok şükür, 8 tane insanımızın canlı çıkarılmasına bir taşı, bir tuğlayı kaldırıp faydalı olduğumuza inanıyoruz. Bütün özel süreçlerimizi bırakıp çocuklarımız, ailelerimiz için ne yapabileceğimizi konuşurken eşimden, ‘Çocuklarımızın okulumuza ücretsiz kayıt olması nasıl olur?’ sorusu geldi. Beni, oradaki tüm acıları unutturacak şekilde sevindirdi. Şu an için de burada bir ailemiz ulaştı ve geldi. Bununla alakalı kampanya başlattık" dedi.

"Kapıdan servisle alınmasından, okulda kullanacağı kırtasiye giderlerine kadar her biri tarafımızdan karşılanacaktır”

Depremzede çocukların ilerleyen yaşlarda travma yaşamaması için gayret göstereceklerinin altını çizen Çavdar, "Ulaşabilip, alanı olup, imkanı olup okulumuza gelebilecek tüm 2-6 yaş arasındaki çocuklarımızın her birini okulumuza kabul etmek adına biz hazırız. Kapıdan servisle alınmasından, okulda kullanacağı kırtasiye giderlerine kadar her biri tarafımızdan karşılanacaktır. Velilerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Kampanyamızı duyduktan sonra tüm vatandaşlarımızdan, ‘Kampanya için nasıl katkı sağlayabiliriz?’ soruları geldi. Bu, bizim insanımızın çocuklar için ne kadar duyarlı olduğunu da çok net bir şekilde ortaya koymuştur" şeklinde konuştu.