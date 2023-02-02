“Öğrencilerimize memleket bileti bizden” projesi çerçevesinde Bağcılar’da ikamet eden ancak ailesinden uzakta öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerin yılda iki defa gidiş-dönüş biletleri Bağcılar Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından karşılanıyor. Ulaşım masrafı karşılanan aileler, bu sayede rahat bir nefes alıyor.

“Öğrencilerimize memleket bileti bizden” projesi çerçevesinde Bağcılar’da ikamet eden ancak ailesinden uzakta öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerin yılda iki defa gidiş-dönüş biletleri Bağcılar Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından karşılanıyor. Ulaşım masrafı karşılanan aileler, bu sayede rahat bir nefes alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın talimatıyla; hayata geçirilen “Öğrencilerimize memleket bileti bizden” projesi devam ediyor. Proje, ailesinden uzakta başka bir ilde okuyan ihtiyaç sahibi ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerini kapsıyor. Ailesinden uzakta öğrenim gören üniversite öğrencilerinin yılda 2 defa gidiş- dönüş biletleri karşılanıyor. Her bir ilet için 2023 yılında 750 TL destek veriliyor. Bu destekten yararlanabilmek için öğrenci veya öğrencinin ailesi tarafından öğrenci ailelerinin ikametgah ettiği adreste yer alan ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuru yapması gerekiyor. Ödemeler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından öğrencinin IBAN hesabına aktarılıyor.

"Artık bilet parası derdim kalmadı"

Proje, Bağcılar’da ise Bağcılar Kaymakamlığı bünyesinde hizmet veren Bağcılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülüyor. Ulaşım desteğinden yararlananlardan biri ise üniversite öğrencisi Rabia Nur Uzunay. Bilet parası için başvuruda bulunan Uzunay, şunları söyledi: “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü 2’inci sınıfta okuyorum. Öğrenci olarak ailemizden uzakta sıkıntılarımız oluyor. En büyük masraflardan biri de yol parasıydı. Devletimizin sunduğu bu hizmet bizi çok mutlu etti. Artık bilet parası derdim kalmayacak. Bize düşünerek bu projeyi yapanlara teşekkür ediyorum.”