Denizli’nin Tavas ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada aynı aileden 3 kişi öldü, 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Kazada anne, baba ve eşini kaybeden sürücü, "Karım öldü" feryatlarıyla tedavi olmayı kabul etmedi.

Denizli’nin Tavas ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada aynı aileden 3 kişi öldü, 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Kazada anne, baba ve eşini kaybeden sürücü, "Karım öldü" feryatlarıyla tedavi olmayı kabul etmedi.

Kaza, Tavas’ın Medet Mahallesi’nde saat 17.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli - Muğla karayolunun Muğla istikametine doğru seyir halinde olan Rasim Özkan (39) hakimiyetindeki 15 AFF 584 plakalı otomobil, kontrolden çıkması sonucu orta refüje çarptıktan sonra taklalar atıp karşı şeride geçti. Kazayı fark eden çevredeki diğer sürücüler yardıma koşarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, araçta sıkışan ve fırlayan yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yapılan incelemede sürücünün eşi Dilek Özkan (39), babası Şükrü Özkan (77), annesi Meryem Özkan’ın (77) hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücü Rasim Özkan yaralı ve 6 yaşındaki Gülsima Özkan ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastaneden Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Sürücü şok geçirdi

Babanın hastaneye kaldırılmadan önce tedaviyi kabul etmediği sırada söylediği söz duyanların yüreğini burktu. Şok geçirdiği görülen baba, "Karım öldü" diyerek ağıt yaka yaka ambulansa alındı. Jandarma Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmaların ardından, kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.

Öte yandan ailenin memleketleri Sivas’tan yaşadıkları Muğla’nın Datça ilçesine gitmekte oldukları öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.