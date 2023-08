Ankara’nın Çankaya ilçesinde 2 Ekim 2022 tarihinde sahne aldığı eğlence mekanında çıkan tartışma sonucu kırık cam bardakla boynundan yaralanması sonucu hayatını kaybeden müzisyen Onur Şener, hatıralarla yaşamaya devam ediyor.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde müzisyen Onur Şener, 2 Ekim 2022 tarihinde sahne aldığı eğlence mekanında, şarkı söylemesini isteyen grupla tartışmasının ardından çıkan kavgada boğazı cam bardakla kesilerek öldürülmüştü. Olayın üzerinden yaklaşık 10 ay geçmesine rağmen unutulmayan Müzisyen Şener, geride bıraktığı hatıralarla yaşamaya devam ediyor.

“Onur Şener arkadaşlarının kahramanıydı"

Müzisyen Şener’in babası Erhan Şener, oğlunun arkadaşlarının kahramanı olduğunu söyleyerek, “Onur Şener çok çok iyi yürekli, çok esprili, can dostu, arkadaşlarının kahramanı. Her bakımdan iyiliksever bir insandı. 1977 yılının Ağustos ayında doğdu. 18 Ağustos’ta. Ağustosun sıcaklığını bütün yaşam boyunca içinde taşıdı. Arkadaşlarının kahramanıydı. Ve onların dertleriyle dertlenirdi. Onların sevinçlerine ortak olurdu. Bambaşka bir insandı. Bambaşka. Çok iyiliksever. Yani anlatamam. Benim oğlum olduğu için değil, çocuğum olduğu için değil. Arkadaşlarına da bunlar bir öyle bir izler bıraktı ki, tarifi mümkün değil” dedi.

Müzisyen Şener için mahallenin kahramanı olduğunu söyleyen baba Şener, “Çocukluğunda mahallenin kahramanıydı. Çok hareketliydi. Çok cana yakındı. Herkesle de arkadaşlık kurardı. Arkadaşlarıyla çok çok iyi ilişkileri vardı. Okul sıralarında da, okulda zaten çok güzel faaliyetleri vardı. Basket takımında, kolejde, basket takımında oynadı. Hatta Türkiye ikincisi oldular. Hiç unutmam 1995 yılıydı. Eskişehir’de oynamışlardı. ‘Baba şampiyon olmaya gidiyoruz’ demişti ama maalesef ikinci oldular. O sevinci, o şey faaliyetini hiçbir zaman unutmadı. Yani bambaşka bir çocuktu” dedi.

“Onur’a ilk gitarını annesi almıştı”

Müziğe başlamasında annesi Leyla hanımın gitar alması olduğunu belirten baba Şener, “Müzik en büyük aşkıydı. Ortaokul sıralarında başladı zaten. Annesi ona ilk gitar almıştı. Gitar sevgisiyle başladı. Sonra bilemediğim şekilde kendi kendine bu müziği geliştirdi. Bir gün hiç unutmuyorum lise sıralarındaydı bir grup kurmuş arkadaşlarıyla. ’Baba bizim bir konserimiz var. Konserimize gelir misin?’ dedi, ’Konser vereceğiz’. Enteresan, hiç unutmam o şeyini. Ve orada ben çocuğumu müzikle olan bağını, sevgisini aşkın orda daha büyük bir şekilde hissettim ve gördüm. Ve devam etti zaten. Sonra üniversite yıllarında da devam etti. Üniversite mezunu olduktan sonra da müzik faaliyetini hiç bırakmadı. Sevgisini hiçbir zaman terk etmedi. Kurumsal firmalarda çalıştı. Ben oğlum dedim bu yani müziği bir hobi olarak devam ettir. Yani yine iş hayatına şey yap. Fakat onun müzik aşkı ağır bastı. Ve o yolda devam etti. Müzikle devam etti” ifadelerini kullandı.

“Oğlumun en büyük aşkı kızı ve motoruydu”

Müzisyen Şener’in hayat felsefesinin kızı ve motosikleti olduğunu söyleyen baba Şener, “Motosikleti çok severdi, motosiklete binmeyi, gezmeyi. Hatta vefatından önceki baharda mayıs ayıydı sanıyorum. Arkadaşıyla seyahate de çıktılar kısa bir hafta on günlük bir motorla güney illerinde seyahate çıktılar. Onun için çok büyük bir anı olarak kaldı yani. Oğlumun en büyük şeyiydi o zaten bir de kızı vardı zaten en büyük aşkı müzik aşkı kızına karşı olan aşkı. Onun hayat felsefesiydi” dedi.

“Oğlumu bana göstermediler”

Olayın ardından Ankara’ya geldiklerini aktaran baba Şener, oğlunu morgda dahi göstermediklerini söyleyerek, “Bu olay olduğu gün ben Çeşme’deydik annesiyle. Bize yaralandığını söylediler. Yoğun bakımda dediler. Acilen gelmemizi istediler. Apar topar geldik ki geldik ama maalesef oğlumu yoğun bakımda değil, morgda göremedim de. Göstermediler bana oğlumu. Maalesef göstermediler çünkü. Alçaklar, katiller oğlumu parça parça etmişler; otuz iki yerinden parçalamışlar oğlumu. Otuz iki yerinden” diye konuştu.

“Vefat haberini sosyal medyadan öğrendim, şok oldum”

Müzisyen Şener’in 10 yıllık arkadaşı ve ailesinin avukatı Meltem Banko, Şener’in acı haberini sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf aracılığıyla öğrendiğini söyleyerek, “Rahmetli Onur Şener benim yaklaşık on yıllık arkadaşımdı. Kendisiyle 2013 yılında ortak arkadaşımız Barış Demirok aracılığıyla tanışmıştık ve vefatını ben açıkçası o gün evde bahçede otururken böyle sosyal medyada gezinirken bir sanatçı arkadaşımın Onur’un fotoğrafını paylaştığını gördüm. Şok içerisinde kaldım. Üzerinde yine mi cinayet tarzı çok tatsız bir cümle yazıyordu. Ben inanamadım açıkçası. Sonra sosyal medyaya girdim. Onur Şener yazdım. Hiçbir yerde haber bulamadım. Haber sitelerine baktım. Onun vefatına, nasıl öldüğüne dair hiçbir bilgi bulamadım. O arkadaşım da o dönemde galiba yeni evlenmişti. Onu aradım, ulaşamadım. Yani çılgına döndüm” dedi.

“Onur her zaman espriliydi”

Müzisyen Şener’in her zaman esprili bir kişiliği olduğunu söyleyen arkadaşı Meltem Banko, “Onur hiç böyle şiddetle alakası olmayan kimseyle kavga etmeyen, hırsları olmayan bir kere hayatta hırsı olmayan bir insan, kavga edemez. Onur zaten çok iyi eğitimli bir insandı. Hırsları olsaydı o çalıştığı iş yerinde çalışmazdı. Beyaz yakalı bir yönetici olabilirdi ki keza ailesi, ablası da o şekilde bir şirkette üst düzey yönetici. Dolayısıyla kesinlikle ben olanları duyunca inanamadım yani. Çünkü öyle biri değildi. Yani kavga edeyim vesaire. Sizinle normalken bile şakalaşırdı. Böyle hep böyle espriliydi. İnsanları severdi. Hayvanları severdi. Hatta ben geçen sene bir sokak hayvanı sahiplendiğimde çok mutlu olmuştu. İşte ben de her türlü desteği veririm demişti. Son görüşmelerimiz öyle olmuştu” ifadelerini kullandı.

“Son konuştuğumuzda köpeklerimi sevmeye gelecekti”

Müzisyen Şener’in vefat haberini aldığı günden sonra buluşacaklarını söyleyen Banko, “En son işte benim köpeklerimi sevmeye gelecekti. Öyle bir iletişimimiz olmuştu. Birazcık onun yoğunluğu vardı. Benim yoğunluğum vardı. Tam böyle vefat haberini aldığım günden bir iki hafta sonra biz buluşacaktık. Köpeklerimizi bir araya getirecektik. Çok üzüldüm yani duyunca inanamadım ve beni üzen şey Onur gibi değerli bir insanın vefatından sonra hiçbir yerde haber olmayışı beni çıldırtmıştı” diye konuştu.

“Yolların yıkanmasına rağmen Onur’un kanı orada duruyordu"

Yaşanan olay sonrası cinayet mahalline gittiğini ve yerde hala Şener’in kan lekelerinin durduğunu söyleyen Banko, “Cinayet mahalline gittim. Yerde kanlarını gördüm. Belediye yolu yıkamıştı ama hala Onur’un kanları duruyordu. O kadar çok kan kaybetmiş ki zaten rahmetli arkadaşımız olay yerinde şah damarı kesildiği için kan kaybından açıkçası vefat ediyor. Dolayısıyla olayın bir gün sonra yolların yıkanmasına rağmen Onur’un kanı orada duruyordu ve bu beni çok üzmüştü” ifadelerine yer verdi.

Avukat Meltem Banko mücadelelerinin devam edeceğini belirtti.

Müzisyen Şener’in ikamet ettiği adreste site görevlisi olan Etem Ocak, Şener’le ilgili şunları söyledi:

“Çok şeker gibi bir insandı. Biz aşağı yukarı altı sene içerisinde hemen hemen her gün görüşme imkanımız oluyordu. Hayvanları seven, insanları seven çok iyi bir kardeşimizdi. Çok üzgünüz. Pazar günleri ben gelmiyorum. İznim olduğundan dolayı 10.00’a doğru bana bir telefon geldi. Site görevlimiz tarafından, ‘Onur beyi kaybettik, öldürdüler’ dedi. İnanır mısınız evladımı kaybetmiş gibi oldum.”