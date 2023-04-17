Eskişehir’de geçen yıl motosiklet kazası sonucu hayatını kaybeden uçak bakım teknisyeni Hasan Uzgöz’ün adını yaşatmak isteyen ailesi, Ramazan boyunca çocukları adına ihtiyaç sahiplerine çeşitli yardımlar yaptı.

Yaklaşık 5 ay önce Odunpazarı ilçesi Eskişehir-Kütahya kara yolunda 54 AGM 570 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan uçak bakım teknisyeni Hasan Uzgöz (27), hatalı şerit değiştiren bir araca çarpması sonucu hayatını kaybetti. Halen oğullarının acısını yaşayan Uzgöz ailesi, kazada kaybettikleri oğulları adına Ramazan ayı boyunca 150 bin lira erzak yardımı yaptı. Ayrıca 160 ihtiyaç sahibi ailenin bayramlık ihtiyaçlarını da karşılayan Uzgöz ailesi, kazanın ardından gözaltına alınıp daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan otomobil sürücü için tepki gösterdi. Oğulları adına yapacakları yardımların devam edeceğini belirten aile, adaletin yerini bulması için yetkilileri göreve çağırdıklarını ifade etti.