Düzce’de sabah saatlerinde evinden çıktıktan sonra ailesinin haber alamadığı 45 yaşındaki şahıs, fabrika bahçesinde ölü bulundu.

Düzce’de sabah saatlerinde evinden çıktıktan sonra ailesinin haber alamadığı 45 yaşındaki şahıs, fabrika bahçesinde ölü bulundu.

Olay, Düzce’nin Boğaziçi beldesi Kabalak köyü mevkisinde meydana geldi. Boğaziçi beldesinde oturan Selman Dinler (45) sabah erken saatlerde evinden çıkarak bir daha geri dönmedi. Ailesinin ulaşamadığı Selman Dinler, D-655 karayolu kenarında bulunan terk edilmiş bir su fabrikasının bahçesinde vatandaşlar tarafından ölü bulundu. Yüzünden ve omzundan yaralandığı tespit edilen Dinler’in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Diğer taraftan Dinler’in 2019 yılında CHP Boğaziçi Belediye Başkan Adayı olduğu öğrenildi.