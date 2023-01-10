Elazığ’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 12 yaşındaki ağır zihinsel engelli kızın cenazesini ailesi kabul etmedi. Cenaze namazı mezarlık çalışanları tarafından kılınan talihsiz kızın cansız bedeni, dualar eşliğinde kimsesizler mezarlığına defnedildi.

Elazığ’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 12 yaşındaki ağır zihinsel engelli kızın cenazesini ailesi kabul etmedi. Cenaze namazı mezarlık çalışanları tarafından kılınan talihsiz kızın cansız bedeni, dualar eşliğinde kimsesizler mezarlığına defnedildi.

Edinilen bilgiye göre, doğuştan ağır zihinsel engelli Zühal G. (12), Erzurum’dan Elazığ’daki bir bakımevine nakledildi. Beslenme sorunu olan ve kısa süre kaldığı bakımevinden hastaneye kaldırılarak tedavi altına çocuğun midesinden PEG ile beslenmesine devam edildi. Tedavisi sırasında hastanede hayatını kaybeden Zühal G.’nin ailesi cenazeyi kabul etmedi. Bunun üzerine morgdan alınan cenaze, Elazığ’daki kimsesizler mezarlığında defnedilmek üzere yola çıkarıldı. Asri mezarlıktaki camiye getirilen çocuğun cenaze namazı, mezarlık çalışanları tarafından kılındı. Cenaze dualar eşliğinde kimsesizler mezarlığına defnedildi.