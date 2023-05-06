Zonguldak’ta 15 gün önce lunaparktan kaçırılan 15 yaşındaki Özge Kocasoy’un ailesi, evlatlarının bir an önce bulunmasını istiyor.

Zonguldak’ta yaşayan 15 yaşındaki Özge Kocasoy, 15 gün önce Karaelmas Mahallesi’ndeki evinden çıkarak Kozlu ilçesindeki lunaparka gitti. İddiaya göre Kocasoy, lunaparkta kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı. Durumu haber alan ailesi polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu. Baba Metin Kocasoy ve dede Yılmaz Kocasoy, Özge’nin A.D. tarafından kaçırılarak İstanbul’a getirildiğini ve hatta 50 bin TL başlık parası teklif edildiğini iddia etti. Metin Kocasoy, “Zonguldak’ta yaşıyorum. Kızımız Özge Kocasoy 15 yaşında 15 gün önce kayboldu. Haber alamıyoruz. Polisimize başvurumuzu yaptık. 15 gündür haber alamıyoruz. Kaçıran kişiler İstanbul’dan gelerek özel arabayla aldılar. A.D., kaçıran çocuk H.D., karayolları güvenlik kameralarının incelenmesini istiyoruz. Evlenme amacıyla kaçırıldı. 50 bin TL para teklif ediyorlar. Çocuğumuzun bizlere getirilmesini istiyoruz” dedi.

Dede Yılmaz Kocasoy da, “Çocuğu buraya gönderiyor annesi bayram maksadıyla. Sonra bunlar anlaşmalı, çocuk burada. Çocukla beraber parka gidiyorlar. Parkta olduğunu telefonla bildiriyorlar. Oradan bir araç gönderip A.D. isimli kadın, kocasının kardeşinin çocuğunu gönderip beyaz bir araçla gidiyorlar. Biz de buradan gittik karakola başvurduk. A.D. bana telefonda dedi ’gel anlaşalım.’ Karakol polisine de bunu dinlettim. Biz burada ’tamam’ dedik kızımızı çıkartmak için. Oraya gittiğimizde kızı bizden kaçırdılar. Sopalarla üstümüze geldiler. Oradaki damadımın evine sığındım. Geriye döndük bir haber alamadık. İnşallah bulunur. 50 bin TL teklif ettiler başlık parası. Ben de ’tamam’ dedim kızımı çıkartmak için, karakolda dinletmek için. Oraya gittiğimizde de kızımı göstermediler” diye konuştu.