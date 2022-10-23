Ebeveyn ile bozulan ilişkilerin kişilerde uzun vadede ciddi stres kaynağı oluşturduğunu belirten nörobilimci ve psikoterapist Dr. Selin Yurdakul, "Görünen o ki, anneye kızınca taş olmasak da ileri yaşta kronik hastalıklara yakalanma riskimiz bir hayli artıyor" dedi.

Ebeveyn ile bozulan ilişkilerin kişilerde uzun vadede ciddi stres kaynağı oluşturduğunu belirten nörobilimci ve psikoterapist Dr. Selin Yurdakul, "Görünen o ki, anneye kızınca taş olmasak da ileri yaşta kronik hastalıklara yakalanma riskimiz bir hayli artıyor" dedi.

Ebeveynleri ile doğru ilişkisi olmayan, gergin ortamda büyüyen bireylerin kronik rahatsızlık problemi yaşadığının, binlerce kişi üzerinde yapılan ve 50 yıl süren bilimsel araştırmalarla kanıtlandığını söyleyen nörobilimci ve psikoterapist Dr. Selin Yurdakul, "En yakın bağ kurulan insanlardan biri olan ebeveynle ilişkinin bozulması kişide uzun vadede ciddi bir stres kaynağı olur. Biyolojimiz bağ kurmaya programlı ve sistemimiz için yakın ilişkilerdeki gerilimi taşımak oldukça zordur. Sorunların kaynağı olarak ebeveynlere kızmak, onları suçlamak bir işe yaramaz. Ebeveynlerle sağlıklı ilişki kurmak demek her dediklerine uyumlanmak demek de değildir. Ancak onlara sınır koyarken hürmetli olmak aradaki gerilimi önlemeye yardımcı olur. Ebeveynlerle uğraşmayı bırakıp kendini geliştirmeye odaklandığında kişi büyümeye başlar. Karşıdakine verdiğimiz duygu ne ise bize geri dönen de aynı duygudur. Ancak yapıcı davranışlarla yaklaşıldığında karşılıklı ilişkiyi onarmak mümkün olur. Yine de bazen orta yolu bulmak mümkün olmayabilir. O zaman çatışmak yerine uzak durmak daha sağlıklıdır. Sosyal çevrede diğer yakın ilişkileri geliştirerek bağ kurma ihtiyacını karşılamak sistemdeki stres yükünü azaltmaya yardımcı olur. Görünen o ki, anneye kızınca taş olmasak da ileri yaşta kronik hastalıklara yakalanma riskimiz bir hayli artıyor. Bağ kurmanın nasıl bedenimizi bu kadar etkilediğinin cevabını oksitosin hormonu ile açıklayabiliriz" ifadelerini kullandı.