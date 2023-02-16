Konya’nın Beyşehir ilçesinde, ailelerin dünden bu yana haber alamadığı 2 kişinin yaşanan trafik kazası sonucu hayatlarını kaybettiği ortaya çıktı.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, ailelerin dünden bu yana haber alamadığı 2 kişinin yaşanan trafik kazası sonucu hayatlarını kaybettiği ortaya çıktı.

Kaza, Hüyük-Konya Kara Yolunun 12. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçmekte olan vatandaşlar sabah saatlerinde takla atarak yoldan çıkıp ekili tarlaya devrilen bir otomobili fark etti. Araç dışında 2 kişinin hareketsiz vaziyette yattığını da gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede araçtan dışarıya fırladığı belirlenen ve cansız bedenleri birbirine yaklaşık 30 metre mesafe aralıklarla donmuş vaziyette bulunan sürücü olduğu öğrenilen Derviş Akkuş ile yanındaki Özcan Gevrek’in hayatını ta olmadığı tespit edildi. Kazada yaşamını yitiren sürücü ve arkadaşının cenazeleri savcı ve jandarmanın yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hüyük istikametinden Beyşehir yönüne seyir halinde olan 42 ABY 898 plakalı aracın sürücüsünün Doğanbey Mahallesinde ikamet ettiği ve çobanlık yaptığı, yanındaki arkadaşının ise Yenidoğan Mahallesinde ikamet ettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden şahısların ailelerinin dün kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Kazaya karışan otomobil, adrese sevk edilen bir vinç ile olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.