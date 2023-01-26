Türkiye’de ilk kez Konyaaltı’nda hizmete açılan Bebek Parkı, her gün farklı etkinliklerle 0-5 yaş arası minik misafirlerini ağırlıyor

Türkiye’de ilk kez Konyaaltı’nda hizmete açılan Bebek Parkı, her gün farklı etkinliklerle 0-5 yaş arası minik misafirlerini ağırlıyor

Konyaaltı Belediyesi Bebek Parkı, minik misafirleriyle dolup taşıyor. Ocak ayı olmasına rağmen bahardan kalma günlerin yaşandığı Antalya’da minikler, birbirinden farklı ve keyifli etkinliklerin tadını çıkarıyor. Konyaaltı Sahili kıyısında inşa edilen ve Türkiye’nin ilk bebek parkı olma özelliğini taşıyan parkta 0-5 yaş arası çocuklar için birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Özellikle çal-söyle, orf ve ritm çalışması gibi etkinliklerle hem eğlenen hem de öğrenen minikler, çocuk jimnastik, zumba, mini disco, baby oryantiring, kolaj çalışması ve masal saati gibi etkinliklere de katılma fırsatı yakalıyor.

Her gün açık olacak

İçerisindeki her şeyin 0-5 yaş aralığındaki çocuklar için düzenlendiği Konyaaltı Belediyesi Bebek Parkı, hem açık hem de kapalı alanlarıyla hizmet veriyor. Oyun alanları, tuvaletler ve lavabolar çocukların kolayca ulaşabileceği şekilde tasarlanırken, haftanın 7 günü misafirlerini ağırlıyor. Çocuk gelişimi uzmanı öğretmenler eşliğinde gerçekleştirilen aktiviteler, çocukların sosyalleşmelerinin yanında motor becerilerinin gelişmesine, özgünlüklerinin desteklenmesine ve gelişimlerine de katkı sunuyor.

“Projelerimiz devam edecek”

Bebek Parkı’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne çok yakın bir yerde yer aldığını söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, parkın yer aldığı araziye ticari bir işletme yapmak yerine, çocuklar için çok önemli bir alan olan Bebek Parkı’nı inşa ettiklerini belirtti. Her gün farklı etkinliklerle yüzlerce çocuğa ev sahipliği yaptıklarını aktaran Başkan Esen, ilerleyen günlerde çocuklar için farklı projelere imza atmaya devam edeceklerini söyledi.

Bebek Parkı’na sık sık çocuğuyla birlikte gelerek etkinliklerden faydalandıklarını söyleyen Havva Eller, çocuğunun daha çok arka alandaki kum havuzu ve kapalı alandaki oyun alanını tercih ettiğini söyledi.

Haftada en az 2-3 defa çocuğuyla Bebek Parkı’na geldiğini ifade eden Sibel Çıtay, ‘’Benim çocuğum toplum içerisine karışmakta zorlanan bir çocuktu. Birebir oyun oynamazdı. Buradaki etkinlikler ve öğretmenlerin ilgileri sayesinde arkadaşlarıyla oynamaya başladı. İnanılmaz ilgileniyorlar" dedi. Çocuğunun Bebek Parkı’nda çok iyi vakit geçirdiğinin altını çizen Ela Otuzaltı ise, ‘’Burada ben de çocuğumla birlikte iyi vakit geçirebiliyorum. Çok çeşitli alanlar var. Her gün farklı etkinlikler yapılıyor’’ şeklinde konuştu. Parkı tercih etme sebebinin büyük oranda, diğer parklara göre belirli yaş gruplarının birlikte vakit geçirebilmesi olduğunu aktaran Otuzaltı, ‘Öğretmenlerden de çok memnunuz. Çok ilgililer. Örneğin çocuğum zumba etkinliğine katıldı ve çok sevdi ’’ dedi.