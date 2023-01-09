Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor. Ailelerin direnişine bir destek ziyareti de AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Prof. Dr. Adem Palabıyık ve beraberindeki heyetten geldi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor. Ailelerin direnişine bir destek ziyareti de AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Prof. Dr. Adem Palabıyık ve beraberindeki heyetten geldi.

3 Eylül 2019 yılında farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi bin 225’inci gününde de sürüyor. Ailelerin HDP il binası önündeki kutlu direnişine bir destekte Nevşehir’den geldi. AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Prof. Dr. Adem Palabıyık ve beraberindeki 20 kişilik heyet, ailelere ziyarette bulunarak destek oldu.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, HDP ve PKK’nın bölgeye en çok zarar veren kişilerin olduğunu kaydetti. Açıkgöz, “Bin 225 gündür bu anneler burada evlatları için çırpınıyorlar. Neden HDP il binası önünde duruyorlar, çünkü HDP il binaları maalesef çocukların toplama kampı olarak dağa kaçırılmak için bir istasyon görevi gördüler. Eli kanlı PKK terör örgütünün bir taşeronluğunu yaptılar" dedi.

"Kürt halkının ve bölgenin en büyük düşmanı PKK terör örgütü ve HDP’dir" diyen Açıkgöz, "Bu bölgede seçildiğini ve halkın iradesini mecliste taşıdığını iddia eden HDP milletvekillerinin maalesef katkısı olmamıştır, bölgeye en büyük zararı vermiştir. Çocuklarımızı ailelerin ellerinde alıp dağda karanlığa itmişlerdir. Ama biz bunun durması için buradaki annelerimizle mücadelemizi yapacağız, buna inanıyor ve güveniyoruz” ifadelerinde bulundu.

Prof. Dr. Adem Palabıyık ise kongrede hazırlanan taslak metne ilişkin ailelere bilgilendirmede bulundu.