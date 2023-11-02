Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin Diyarbakır’da HDP il binası önündeki evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde evlat mücadelesi başlatan aileler, bin 522 gündür nöbette. Eylemini sürdüren Aydan Arslan, kızı Aysun’un 8 yıl önce HDP aracılığıyla kandırılarak Lice’de PKK terör örgütüne teslim edildiğini söyledi. 5 yıldır HDP önünde devam eden mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdüreceklerini ifade eden Arslan, “5 yıldır burada mücadelemize devam ediyoruz. Maalesef kimse bizi görüp duymuyor. Evlatlarımızı istiyoruz. Biz anneyiz, yüreğimiz yanıyor. 8 yıldır bizi evlatlarımızdan koparmışlar. Artık yeter diyoruz. Kızımı Lice ilçesinde kaçırmışlar. Lice’ye kadar da gittim, evladımı bana göstermediler. Aysun’um artık gel, yeter. Bu gözyaşlarımız artık dinsin. Ne olur evine dön. Devletimize, askerimize, polisimize teslim ol. Teslim olan evlatlarımızın hepsi ana kucağında. Sen de gel, hasretimiz son bulsun” dedi.