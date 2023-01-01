Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor.

3 Eylül 2019 yılında farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 217’nci gününde devam ediyor. Aileler, evlatlarını almadan bir yere gitmeyeceklerini ifade ettiler.

8 yıl önce kızı Aysun’un HDP aracılığıyla kaçırıldığını ileri süren anne Aydan Arslan, kızına ’teslim2 ol çağrısında bulundu.

Kızını almadan HDP’nin kapısından kalkmayacağını söyleyen Arslan, “4 yıldır biz burada evlat nöbetini sürdürüyoruz. Mücadelemizin sonuna kadar HDP’nin kapısından kalkmayacağız. Bizi görmemezlikten geliyorlar. 8 senedir vicdansız HDP benim evladımı benden koparmış. Ben sadece evladımı istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Kızım eğer beni görüyor, duyuyor isen gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Ben kızımı HDP’den istiyorum. Çünkü kızım HDP aracılığıyla kaçırılmış” dedi.