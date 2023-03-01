Muş’ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan aileler, Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerden dolayı 3 hafta ara verdikleri evlat nöbetine soğuk havaya rağmen tekrar başladı.

Muş’ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan aileler, Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerden dolayı 3 hafta ara verdikleri evlat nöbetine soğuk havaya rağmen tekrar başladı.

Muş’ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan annelerin eylemi 3 hafta sonra kaldığı yerden devam etti. Soğuk havaya rağmen ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren anneler, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunarak kararlı bekleyişlerini sürdürüyor. HDP’den ve PKK’dan çocuğunu isteyen anne Ayten Koçhan, eylemlerine devam edeceklerini ifade ederek, “Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremden dolayı 3 hafta evlat nöbetimize ara verdik. En başta Türkiye’mizin başı sağ olsun. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaraları ve hastalara acil şifalar diliyorum. Bütün askerimizin ve devletimizin Allah yardımcıları olsun. Allah’tan gelen baş göz üstüne. Bugün yine buraya gelerek HDP’den ve PKK’dan evlatlarımızı istiyoruz. Dönün yavrum, meydana gelen afetleri görüyorsunuz. Gelin devletimize destek olun. Yolunuz yol değil, gelin teslim olun. Çocuklarımızın dağa kaçırılmasının sorumlusu HDP ile PKK’dır. Yılanın başı da HDP’dir. Evlatlarımızı versinler yeter. Artık analar babalar dayanmıyor. Bizler evlat hasretine dayanmıyoruz. Gelsinler devletimize teslim olsunlar. Ersin oğlum eğer beni görüp duyuyorsan dön teslim ol. Gel devletimize sığın. Onların faydası size yok. 7 yıldır onlara hizmet ettin, bundan sonra gel devletimize hizmet et” dedi.

Oğlu dağa kaçırılan baba Şemsettin Özcan da, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden dolayı evlat nöbetine 3 hafta gelemediklerini belirterek, “Kahramanmaraş’ta deprem olduğundan dolayı biz buraya gelmedik. Türkiye’nin başı sağ olsun. Askerimiz, polisimiz deprem bölgesinde çalışıyorlar. Allah güçlerini artırsın, her daim onlarla birlikte olsun. Onlara saygımız sonsuzdur. Depremde ölenlere Allah rahmet etsin. Yaralı olanlara da Allah şifa versin. Bizler çocuklarımızı HDP’den istiyoruz. Çocuklarımızı verene kadar HDP’nin önünde bekleyeceğiz. HDP’nin PKK’dan farkı yoktur. Bizler evlatlarımızı istiyoruz. Evlatlarımız sesimizi duyuyorsa gelsin teslim olsunlar. Herhangi bir sakınca yoktur. Buradaki polis ve askerler kardeşinizdir, hiçbir zararı yoktur. HDP’nin Müslümanlık ile ilgisi yoktur. HDP Kürtleri kandırıyor. Kürtleri savunduğunu söylüyor fakat öyle bir şey yok. Bunların davası Ermeni, Amerika ve İsrail davasıdır. Bizler çocuklarımızı HDP’den istiyoruz. HDP kapatılsaydı bizlerde rahatlardık. Bizim başımıza ne getirdiyseler Allah’ta onların başına getirsin” şeklinde konuştu.