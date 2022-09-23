Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan aileler, gece saatlerinde de eyleme devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan aileler, gece saatlerinde de eyleme devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 117’nci gününde de devam ediyor. Evlat nöbetindeki aileler gece saatlerine rağmen evlatları için HDP il binası önünde yatak serip evlatlarını bekliyor. Diyarbakır’da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş, 2019 yılı Ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs’ta ortadan kaybolan oğlu Yusuf’un (16) HDP’liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını söyleyerek, montu ve kimliğinin il binasından çıktığını vurguladı. Gece nöbetine evladı gelene kadar devam edeceğini aktaran Begdaş, "Oğlum bu kapıdan gitti, artık dayanacak gücümüz kalmadı. HDP nasıl çocuğumu götürdüyse geri getirsin, vicdana gelsinler. Kürtleri savunuyoruz diyorlar peki ben burada neyim, madem çok Kürtleri seviyorsa kendi çocuklarını da göndersinler. Sokaklarda ağza alınmayan lafları bize söylüyorlar, ya oğlum buraya gelecek ya da sonuna kadar mücadeleme devam edeceğim. Oğluma sesleniyorum, nasıl seni götürdülerse seni getirmeyene kadar buradan gitmeyeceğim. Oğlum gelene kadar her gece buradayım" dedi.

“Gece gündüz nöbetteyiz”

5 yıldır evlat hasreti çeken baba Şadin Elhaman da gece gündüz demeden nöbete devam edeceklerini kaydetti. Evladını almadan gitmeyeceğini söyleyen baba Elhaman, “5 yıldan fazladır evladımı kandırıp dağa götürmüşler, ben onun peşinden gitmediğim yer kalmadı. Türkiye’de gitmediğim yer kalmadı, en son dağda olduğunu öğrendik. Gittikten 1 yıl sonra videosu yayınlandı hiç sesini bile duymadık. Ben o çocuğu sizin için yetiştirmedim, çocuğumu almadan bu kapıdan ayrılmayacağım. Gece gündüz buradan kalkmayacağız, çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz, 4 yıldır bu kapıdayım yaz kış fark etmez evladımı almadan bu kapıyı terk etmeyeceğim” diye konuştu.