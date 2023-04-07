Diyarbakır’da çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin HDP il binası önündeki evlat direnişi kararlılıkla sürüyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti bin 313 gündür devam ediyor. Oğlu Cahit’in 8 yıl önce kandırılarak dağa kaçırıldığını söyleyen İhsan Bayrak, evladını almadan bir yere gitmeyeceğini belirtti. Çocuğuna ‘teslim ol’ çağrısında bulunan Bayrak, “8 senedir oğlum aramızda değil. Oğlum evine dön. Kaç gel, devletimizin adaletine sığın. Askerimize, polisimize ve tüm güvenlik güçlerimize kurşun sıkan bizden değil. Yanlış yoldasınız. Artık teslim ol. Dört gözle ailen seni bekliyor. Biz HDP il binasının önünden seni almadan hiçbir yere gitmeyeceğiz” dedi.