Evladına ’teslim ol’ çağrısında bulunan Ödümlü, "2014 yılında HDP’liler oğlumu kandırıp dağa götürdü. Evladımı 9 yıldır hiç görmüyorum. HDP’liler sözde insan haklarından , eşitlikten, demokrasiden bahsediyor. Anneler artık ağlamasın. Buradan HDP’lileri lanetliyorum. Yusuf artık gel evine dön. Dayanacak halimiz kalmadı. Artık seni bekliyorum" dedi.

9 yıl önce evladının PKK terör örgütü yandaşları tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Yusuf Ödümlü’nün babası Nurettin Ödümlü, çocuğunu almadan bir yere gitmeyeceğini belirtti.

Farklı şehirlerden 3 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 246’ncı gününde devam ediyor.

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