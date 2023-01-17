Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti kentteki soğuk havaya rağmen devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti kentteki soğuk havaya rağmen devam ediyor.

Farklı kentlerden 3 Eylül 2019 yılında Diyarbakır’a gelerek evlatları için oturma eylemi başlatan ailelerin direnişi bin 233 gündür kararlılıkla sürüyor.

Evladı Hasan Öz’ün 1996 yılında kandırılıp kaçırıldığını ileri süren baba Zeki Öz, çocuğunu almadan bir yere gitmeyeceğini söyledi.

Çocuğuna ‘teslim ol’ çağrısında bulunan Öz, “Sene 1996’da oğlum Diyarbakır’dan götürüldü. O yıldan bu yana evladımdan haber alamamışım. Ben oğlumu HDP’den istiyorum. Çünkü oğlumu onlar buradan götürdü. Bizlerin tek amacı var, o da çocuklarımızın geri getirilmesidir. Çocuklarımız gelmeyene kadar biz buradan bir yere ayrılmayacağız. Oğlum Hasan gel teslim ol. Türk adaletine güven, teslim ol. Oradakiler sana gidersen ceza verecekler diyorlar ama öyle bir şey yok. Bak geri dönen evlatların hepsi ailelerin yanına gitti. Sen de gel artık” dedi.