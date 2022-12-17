Çocuklarının PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti, bin 202 gündür HDP Diyarbakır il binasının önündeki çadırda kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti, bin 202 gündür HDP Diyarbakır il binasının önündeki çadırda kararlılıkla devam ediyor.

Terör örgütü mensuplarınca çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia edip, 3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 202’nci gününde devam ediyor. Aileler evlatlarını almadan bir yere gitmeyeceğini söylüyor.

Evladı Fatih Demir için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Abdullah Demir, oğluna teslim ol çağrısında bulundu.

İçlerindeki evlat hasretinin son bulmasını dileyen Demir, “3 yılımızı bitirip 4’üncü yıla girdik. Biz kimseden bir şey istemiyoruz. Sadece evlatlarımızı istiyoruz. Evlatlarımızı nasıl götürmüşlerse öyle de geri getirsinler. Dün Diyarbakır’da bir bomba patlattılar. Biz bu tür terör eylemlerine karşıyız. Bunlar zaten her gün bizi evlat acısıyla öldürüyor. Oğlum Fatih, dön gel. Türk adaletine teslim ol. 39 çocuk terörün pençesinden kurtulup ailelerinin evine döndü. Hiçbirine kelepçe vurulmadan anne ve babalarına teslim edildi. Evlat hasretimiz artık son bulsun” dedi.