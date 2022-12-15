Çocuklarının PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti, bin 200 gündür HDP Diyarbakır il binasının önündeki çadırda kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti, bin 200 gündür HDP Diyarbakır il binasının önündeki çadırda kararlılıkla devam ediyor.

Terör örgütü mensuplarınca çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia edip, 3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti bin 200’üncü gününde devam ediyor. Hakkari’nin Yüksekova ilçesinden Diyarbakır’a gelen Husret Altun, oğlu Hikmet’in 15 yaşındayken 6 sene önce PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını söyledi. Oğluna ‘teslim ol’ çağrısında bulunan Altun, “Oğlumu bekliyorum PKK’ya kaçırdılar. PKK ve HDP’den oğlumu istiyorum, bizim devletimiz büyük, kaç teslim ol. Sen gelene kadar bu çadırdan gitmiyorum” dedi.