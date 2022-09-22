Hakkari’de çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin eylemi 33’üncü haftada da devam ederken, eline taş alarak HDP binasına atmak isteyen yaşlı kadını polisler güçlükle sakinleştirdi.

Hakkari’de çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin eylemi 33’üncü haftada da devam ederken, eline taş alarak HDP binasına atmak isteyen yaşlı kadını polisler güçlükle sakinleştirdi.

Kentte çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen aileler, 33’üncü haftada da Cumhuriyet Caddesi’nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları ile çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde ’Kürt Türk kardeştir HDP kalleştir" yazılı pankartla HDP İl Başkanlığı binasına kadar slogan atarak yürüdü. Parti binasındaki HDP’liler yüksek sesle müzik açıp eylemi engellemeye çalışırken, aileler eylemlerini sürdürmeye devam etti. Yaşlı bir kadın ise eline taş alarak HDP binasına yürüyüp atmak isterken kadın polisler tarafından son anda engellendi. Burada ortak basın açıklamasını okuyan Leyla Çiftçi, "Bizler burada yılmadan, yıkılmadan tüm Türkiye’ye sesleniyoruz. Gün birlik günüdür. Başta Hakkari halkı olmak üzere tüm halkımız artık uyansın. PKK kaybettiği zaman hiçbir annenin yüreği yanmayacak, kan ve ölümler son bulacaktır. Kürtlere yaşam hakkı vermeyen terör örgütüdür. Anneler kazanacak PKK, HDP kaybedecek" dedi.

Kardeşi dağa çıkartılan Özcan Çiftçi ise "Burada Anayasa Mahkemesine sesleniyorum. Önü HDP arkası Kandil olan partileri kapatsınlar. Annelerin ciğeri yanmasın. Dağa geden çocukları perişan ediyorlar. Kandili de kapatsınlar. Benim kardeşimi 2014 yılı Ağustos ayında terör örgütü PKK’nin milisleri HDP’nin kardeşim Rojhat Çiftçi’yi bir köye götürerek el ve ayakların bağlamak suretiyle dağa çıkarttılar. Milisler yakalandı her birisi 4 müebbet hapis cezası yemiş" dedi.

Kardeşi ve amcasının oğlu dağa çıkartılan Recep Çiftçi’de, "2014 yılında kardeşim ve amcaoğlunu dağa çıkarttılar. HDP’nin kapatılmasını istiyorum" şeklinde konuştu. HDP binasına taş atarken polis tarafından son anda engellenen yaylı kadın ise, dağa çıkartılan kızının geri getirilmesini istedi.

Ailelerin eylemi olaysız bir şekilde sona erdi.