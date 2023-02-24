Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından kente gelen depremzedelere ikram edilmek üzere Edirne Olgunlaşma Enstitüsü mutfağında yapılan çalışmalarda gönüllü olarak görev alan ve aileleri deprem bölgesinde olan iki üniversite öğrencisi yaraların sarılması için destek olmaya çalışıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından kente gelen depremzedelere ikram edilmek üzere Edirne Olgunlaşma Enstitüsü mutfağında yapılan çalışmalarda gönüllü olarak görev alan ve aileleri deprem bölgesinde olan iki üniversite öğrencisi yaraların sarılması için destek olmaya çalışıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Türkiye’yi yasa boğan depremlerin ardından başlatılan yardım seferberliği çerçevesinde çalışma yapan Edirne Olgunlaşma Enstitüsü’nde, deprem bölgelerinden kente gelen depremzede vatandaşlar için ikramlık hazırlanıyor.

Edirne Olgunlaşma Enstitüsü çalışanları ve usta öğreticilerin yanı sıra daha önce aşçılık kursu alan ve aileleri deprem bölgesinde olan 2 üniversite öğrencisi genç de, depremzedelerin yaralarının sarılmasında gönüllü olarak görev alıyor. Yardımlar sonucu toplanan gıda maddeleri ile enstitü mutfağında poğaça, kurabiye ve kek gibi yiyecekler hazırlanıyor. El emeği göz nuru üretilen yiyecekler, Mimar Sinan Spor Salonu’nda oluşturulan yardım merkezinde deprem bölgesinden gelen vatandaşlara ikram ediliyor.

"Bu acıyı depremzedelerle birlikte paylaşıyoruz"

Yaşanan bu acıyı depremzedelerle birlikte paylaştıklarını söyleyen Edirne Olgunlaşma Enstitüsü Kurucu Müdürü Hakan Çiçek, enstitünün mutfağında personeller ve gönüllülerle birlikte deprem bölgelerinden kente gelen vatandaşlara ikramlıklar hazırladıklarını ifade etti.

Gerek çocuklara, gerekse vatandaşlara kayıt esnasında ikramları takdim ettiklerini belirten Çiçek, yaraların sarılmasına katkı sağlamak amacıyla üzerlerine düşen vazifeyi yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

"Depremzedelere yardım etmek için bir araya geldik"

Kente gelen depremzedeler ve çocukları için ekler, kalem böreği, poğaça, kurabiye gibi ürünler hazırladıklarını söyleyen Edirne Olgunlaşma Enstitüsü Yiyecek içecek hizmetleri aşçılık usta öğreticisi Halil Solak, depremzedelere yardım etmek bir araya geldiklerini ifade etti.

"Aileleri deprem bölgesinde olan 2 genç de çalışmalara destek oluyor"

Aşçılık kursundan öğrencisi olan iki depremzede gencin de çalışmalara destek verdiğini söyleyen Solak, "Bu durum bizi çok mutlu etti. Burada öğrenciler birisi Gaziantep, diğeri Adıyaman’dan geliyorlar. Yaptığımız ürünleri ilk olarak Mimar Sinan Spor Salonu’ndaki yardım toplama merkezine gönderiyoruz. Orada market bölümünde görev alan hocalarımız tarafından öncelikle çocuklara onları sevindirmek adına daha sonra da diğer depremzedelere ürünlerimiz dağıtılıyor" ifadelerine yer verdi.

"Bir nebze de olsa yardımcı olmak için seferber olduk"

Üniversite öğrenimi için Adıyaman’dan Edirne’ye gelen Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Beden Eğitimi Spor Yöneticiliği bölümü öğrencisi Muhammet Erdoğan, Edirne’ye gelen depremzedelere bir nebze de olsa yardımcı olmak için seferber olduklarını ve poğaça, sigara böreği tarzında günlük hemen hızlı şekilde tüketilebilecek ürünlerden yaptıklarını söyledi.

"Bu süreçte tüm Türkiye seferber oldu"

Ailesi deprem bölgesinde olan ve Üniversite öğrenimi için Gaziantep’ten Edirne’ye gelen Ali Yılmaz, deprem bölgesine gidemedikleri için bu süreçte yaraların sarılmasına bir nebze de olsa katkı sağlamak istediklerini ve gönüllü olarak yapılan çalışmalara katıldıklarını ifade etti.

Bu süreçte Edirne başta olmak üzere tüm Türkiye’nin seferber olduğunu söyleyen Yılmaz, "Bu tür zor durumlarda birlik ve beraberlik içerisinde olmamız milletimizin birbirine ne kadar sadık ve kenetlenen bir ülke olduğumuzu gösterdi. Edirne olgunlaşma enstitüsü ve valiliğe teşekkür ederiz" dedi.