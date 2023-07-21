Manisa Şehir Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hekimi Uzm. Dr. Zühal Ümit, kızamık vakalarında artış olduğuna dikkat çekerek “Bu yaz döneminde okullar başlamadan önce eksik doz aşılı çocuklarımızın da mutlaka aşılarını tamamlamasını önermekteyiz” dedi.

Manisa Şehir Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hekimi Uzm. Dr. Zühal Ümit, son dönemlerde dünya genelinde artan kızamık vakalarıyla ilgili uyarılarda bulundu. Kızamık hastalığının ciddi komplikasyonlara sebebiyet verebildiğini söyleyen Uzm. Dr. Ümit, “Kızamık çocukluk döneminde daha sık görülen bulaşıcı bir hastalıktır. Solunum yoluyla bulaşmaktadır. Ateş ve döküntüyle seyreder. Ciddi komplikasyonlara sebebiyet verebilir. Son dönemde göçler sebebiyle dünya genelinde kızamık vakalarında artış vardır. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığının verilerine göre kızamık vakalarında artış vardır ve vakaların çoğu da İstanbul’dadır. Bizim ülkemizdeki kızamık artışındaki en önemli sebep göçler ve eksik aşılı çocuklardır. Bu eksik aşılı çocukların sebebi de; pandemi döneminde çocukluk dönemi aşılarının yapılmasındaki azalmadır. Eksik aşılı çocuklar için mutlaka bu yaz döneminde eksik aşılarının yapılmasını önermekteyiz. Bu dönemde çocuklarımız 9., 12. ay ve 4 yaş aşılarını olmalıdır” dedi.

“Okullar başlamadan aşıları yaptırın”

Okulların açılmasıyla beraber çocukların birbirleriyle daha çok temas edeceği nedeniyle aşıların yaptırılmasının önemli olduğunu vurgulayan Ümit, “Kızamık vakasıyla temas eden hastalar ilk 3 gün içerisinde kızamık aşılarını olmalıdır. Türkiye’de kızamık vakalarında artış mevcuttur. Ateş ve döküntüsü olan, kızamık şüphesi olan hastalar en kısa zamanda ilgili sağlık kuruluşlarına başvurmalıdır. Bu sağlık kuruluşlarında izole edilmeli ve gereken tetkikler yapılmalıdır. Bu dönemde çocukların 3 doz aşı olması önemlidir. Bu yaz döneminde okullar başlamadan önce eksik doz aşılı çocuklarımızın da mutlaka aşılarını tamamlamasını önermekteyiz” ifadelerini kullandı.