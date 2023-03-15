Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı şehirlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 289 gündür kararlılıkla sürüyor. 2017 Mayıs ayında çocuğunu işe gönderdiğini ve o günden beri kendisinden haber alamadığını kaydeden Ayten Elhaman, evladını almadan eylemi sonlandırmayacağını söyledi. Elhaman, “Yaklaşık 4 yıldır HDP il binası önündeyiz. Ben oğlumu istiyorum Allah’ın izni devletimizin gücüyle HDP’den alacağım. Bayram oğlum kaçıp gel. Bak seni kandırıp dağa taşa götürmüşler, bak burada ben ve baban yıllardır burada seni bekliyoruz. O zalimlere uyup da kurda kuşa yem olma. Ben burada ölünceye kadar seni bekleyeceğim. HDP’li milletvekilleri hani diyorlar ya kadın hakları, hani bizim hakkımız, versinler çocuklarımızı ben onlar için doğurmadım” dedi.