Etkinliğimizin amacı dağcılık yapan sporcularımızın ailelerine de dağcılık sporu ile tanıştırarak sevdirmek olduğunu belirten Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağcılık Bursa İl temsilcisi Hacer Özkalender, ailelerin bir araya gelerek aile içi etkileşimi artırıp dağcılık sporunun yaygınlaştırılması amaçlandığını söyledi.

Pazar sabahı Ördekli Kültür Merkezinde bir araya gelen 40 kişi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ulaşım desteğiyle Reşat Nuri Güntekin Çalıkuşu romanında adı geçen Zeyniler Köyüne çıktı. TDF İl Eski Temsilcisi Nazif Makas’ın Zeyniler, Uludağ ve yürüyüş hakkında bilgilendirmesinin ardından yürüyüş Hünkar Köşkü’nde son buldu.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.