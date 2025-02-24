Malatya’da, Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen ve 2025 yılı faaliyet programında yer alan ödüllü ‘Aileler Arası Badminton Turnuvası’ büyük bir heyecana sahne oldu. Turnuva, 22-23 Şubat tarihleri arasında Yakınca Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025’i ‘Aileler Yılı’ olarak ilan etmesinin ardından, aile bağlarını güçlendirmeyi amaçlayan turnuvaya 35 takımdan 70 sporcu katıldı. Aile içindeki dedeler, torunlar, anne-babalar gibi farklı yaş gruplarından bireylerin bir araya geldiği müsabakalarda, mücadeleler büyük ilgiyle izlendi.

Turnuvada ödüller, dereceye girenlere yapılan törenle takdim edildi. Şampiyonluk ödülünü Recep Tay ve Yüsra Tay kazandı. Turnuvada ikinci Burcu Kaya ve Murat Kaya, üçüncü Abdullah Doğan ve Selver Doğan, dördüncü ise Songül Atlı ve Muhammed Emre Atlı oldu. Ayrıca, dedeler kategorisinde mücadele eden Ziya Yusuf Buyruk ve İbrahim Bingül’e ‘fairplay’ ödülü verildi.

Yarışmayı kazanan Recep Tay, "Çok mutluyuz, keyifli bir turnuva oldu. Ailelerin birlikte olmasının önemini bir kez daha gördük. Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’e ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Kızı Yüsra Tay ise, "Babamla birlikte birinci olduğumuz için çok sevinçliyiz. Evde zaman geçirmek yerine burada böyle güzel bir etkinlikte olmak çok keyifliydi" ifadelerini kullandı.

Turnuva, tüm katılımcı ailelerin bir araya gelip fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.