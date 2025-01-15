Erzincan Refahiye Kaymakamlığı koordinesinde Refahiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Ailede İletişim” konulu konferans düzenlendi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’nun ilçe kaymakamlarıyla yaptığı istişare toplantısında; ilçelerde ailelere, öğrencilere ve gençlere yönelik bilgilendirici programlar yapılması yönündeki dile getirdiği görüşleri doğrultusunda Refahiye’de "Ailede İletişim” konulu konferans düzenlendi.

Eğitim Bilimleri alanında uzman Prof. Dr. Fikret Gülaçtı tarafından verilen konferansta aile içi iletişimde doğru yaklaşımlar ve sağlıklı iletişim kurmanın önemi üzerinde duruldu.

Etkinliğe ilçe protokolü ve çok sayıda Refahiyeli vatandaş katıldı. Konferansta Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, bu tür etkinliklerin toplumun temel taşı olan aile yapısına katkı sunduğunu belirterek Vali Hamza Aydoğdu’nun talimatları doğrultusunda belirli periyotlarla eğitim, aile, kültür ve sanat içerikli programların düzenleneceğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.