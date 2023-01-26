Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan iş insanı ve milli sporcu Coşkun Meriç, Marmaris sevgisini beyaz perdeye yansıttı. Coşkun Meriç eşi Müjde Meriç, iki oğlu ve gelininden oluşan beş kişilik ailesinin başrolde oynadığı, filmin hikayesi kendisine senaryosu ise Mürşit Ağa Bağ‘a ait olan ’Marmaris Vice City’ filmi Marmarisliler tarafından heyecanla bekleniyor.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan iş insanı ve milli sporcu Coşkun Meriç, Marmaris sevgisini beyaz perdeye yansıttı. Coşkun Meriç eşi Müjde Meriç, iki oğlu ve gelininden oluşan beş kişilik ailesinin başrolde oynadığı, filmin hikayesi kendisine senaryosu ise Mürşit Ağa Bağ‘a ait olan ’Marmaris Vice City’ filmi Marmarisliler tarafından heyecanla bekleniyor.

Marmaris’te çekilen, kamera önü ve arkasında onlarca kişinin çalıştığı ’Marmaris Vice City’ filmi Marmaris’in doğal güzelliklerini tanıtmasının yanında vereceği sosyal mesajlarla dikkat çekecek. Mülteci sorunları, orman yangınları, kadına şiddet, hayvan hakları gibi toplumun kanayan yarası olan konular ve bunlarla mücadeleyi ele alan macera, aşk ve entrika dolu film peyaz perdeye çıkmak için gün sayıyor. Filmin başrollerinde Coşkun Meriç, Müjde Meriç, Alkan Okan Meriç, Tuğçe Akar, İsmail Güler, Aykut Mertel, Mürşit Ağa Bağ, ve Marmaris’in yerli simaları rol alıyor. Yönetmenliğini İsmail Güneş’in yaptığı, yapımcılığını Türkiye Turizm Spor ve Sağlık Derneği ve Coşkun Meriç’in üstlendiği ’Marmaris Vice City’ filminin çekimleri Aralık ayında tamamlanarak laboratuvar aşamasına geçildi.

"Dört farklı hikayeyi tek senaryoda topladık"

Filmin yapımcılığını üstlenen hem de başrol karakteri Yaman’ı canlandıran gerçek hayatta da güvenlik firması sahibi Coşkun Meriç, "Yaklaşık 20 senedir Marmaris’te yaşıyorum. Marmaris’te Sağlık ve Spor Turizmi Derneği Başkanı olarak fahri bir görev üstlendim. ’Marmaris’i tanıtan ve daha başka neler yapabilirim?’ diye düşündüm ve sinema filmi yapmaya karar verdim. Marmaris’i, dünyaya tanıtan bir sinema filmi yaptık. Kurguyu, hikayeyi yazan benim. Ama senaryoyu çok yetenekli, senelerin oyuncusu Mürşid Ağa Bağ yazdı. Mükemmel yazdı ve hikayenin içinde dört tane hikaye var. Bu 4 hikayeden bir tanesi bir Marmaris’in yanan ormanlarını koruyan bir orman adamının hikayesi var. Mürşit hoca kendisi bizzat oynadı. Artı bizim ailemizin bir hikayesi var. Artı bir Suriyeli aile ve onların dramı ile ilgili bir hikaye var. Bir de çocukların, gençlerin bir hikayesi var. Hepsini birleştirdik. Güzel bir sinema filmi yaptık. Marmaris’e hayırlı uğurlu olacağını ve Marmaris’i çok güzel bir şekilde Marmaris insanını çok güzel bir şekilde tanıtacağını düşünüyorum" şeklinde konuşarak film hakkında bilgi verdi.

"6 ay öncesinden hazırlıklara başladık" karışık

Filmin yapımcısı ve başrol oyuncusu Meriç, "Biz bu filmin hazırlıklarını 6 ay önceden başlatmıştık. Son üç ay senaristimiz, yönetmenimiz geldiler. Burada çekim yapacağımız alanları belirledik. O alanları belirledikten sonra oyuncularla ilgili görüşmeleri tamamlayıp çekimlere başladık. Şu anda montaj aşamasında müziği ve montajı yapılıyor" dedi.

"İlk kez sinema filminde oynuyorum"

Başrol oyuncularından ve Coşkun Meriç’in kendisi gibi milli sporcu ve spor salonu işletmecisi antrenör eşi Müjde Meriç, "Filmimiz üç haftada tamamlandı. Benim daha önceden reklam filmlerim vardı. Ama sinema bir ilk. Konu Marmaris olunca ben de eşimin projesine destek olmak istedim. Güzel bir proje bitirdik, İnşallah herkes tarafından da beğenilir. Oyuncu kadrosunun, oğullarım, ben, eşim, gelinim, yeğenim ve yakın arkadaşlarımız ve Marmaris esnafı gerçek kişiler, doğal kişiler olsun istedik. Oyuncularımız arasında profesyonel olarak da Mürşit Ağa Bağ sağ olsun bizlerleydi" ifadelerini kullanarak, filmi çekerken çok keyif aldıklarını belirtti.

"Reklam filmlerinden farklı bir heyecan"

Ailenin vücut geliştirme dalındaki milli sporcularından ve filmin başrollerinden Tuğçe Akar ise, "Sahil Güvenlik ekibindeki Ela karakterini canlandırıyorum. İlk defa film anlamında böyle bir oyunculuk tecrübemiz oldu. Onun haricinde reklam filmlerinde oynadık daha önce. Bir de sporumuzdan dolayı bu tarz şeylere alışkınız. Spor giyim firmaları üzerine çekimler gerçekleştiriyoruz. Ama oyunculuk anlamında bir ilkti. Senaristimiz Mürşit Ağa Bağ aynı zamanda profesyonel bir oyuncu olduğu için bize set aralarında eğitim vererek bizim daha profesyonel oynamanızı sağladı. Eğlenceliydi ve her şeyden önce ailecek oynadığımız için güzel bir anı oldu" dedi.

"Hem eğlendim hem öğrendim"

Ailenin en küçük oğlu 14 yaşındaki Yücel Meriç yaşadığı film çekim deneyimi ile ilgili, "Güzeldi, zevkliydi, eğlenceliydi, biz çok beğendik. Ailecek de böyle bir şey yani şey çekmek daha bir güzel oldu. Özellikle hocalarımızın kameramanlarımız çok iyiydi. Filme babamın oğluydum yine çok bir şey değişmedi. Genel olarak orman adamını aradım. Arkadaşlarımla gezdim, konuştum, tartıştım" şeklinde konuştu.

"Ailemiz ile güzel bir hatıra bıraktık"

Ülkemizi vücut gelişme sporu ile temsil eden milli sporcu Okan Meriç’te de ailecek oynadıkları film hakkında, "Daha önce filmle alakalı bir tecrübem yoktu, ilk defa böyle film çektik. Tabi aramızda profesyonel oyuncu olan Mürşit Ağa Bağ hocam set esnasında, set sırasında, set aralarında kısa kısa eğitimlerle bize özgüven sağladı. Bunun haricinde İsmail Güler futbol kralı, Galatasaraylı futbolcu, ondan da biraz cesaret aldık. O da çok güzel oynadı. Bununla birlikte İsmail Güneş, çok iyi bir yönetmenimiz vardı. Olmadığında tekrar tekrar bize sahneleri çektirerek, hata yapmamıza da imkan vererek, biraz daha düzgün sahneler çıkarmamızı sağladı. Ailecek çektik bu filmi. Ben babamın oğlunu oynadım yine aynı şekilde gerçek hayattaki gibi Marmaris’te hayatımıza giren Marmaris esnafı, tanıdığımız insanlar, ailemiz hep bir arada bir hatıra bıraktık. Hep birlikte güzel bir proje oldu. Hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.