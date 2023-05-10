Bergama Bilim ve Sanat Merkezinden Vurgun Ailesi, Teknofest 2023’te “Milli Teknoloji Hamlesi” kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Vurgun Ailesi, engelli ve engelsiz tüm çocukların beraber eğitim alabilmeleri için tasarlanan teknolojik alt yapıya sahip proje geliştirdi.

Bu yıl 6.’sı düzenlenen Teknofest 2023’e 1 milyon yarışmacı ve 332 bin takım başvurdu. Farklı farklı renkleriyle bütün çocukların hep birlikte el ele, ön yargısız, engelsiz, eşit ve erişilebilir biçimde yaşayabildiği bir dünya için projeler yürüten Bergama Bilim ve Sanat Merkezinden coğrafya öğretmeni Sözer Vurgun, sınıf öğretmeni Seda Keskin Vurgun ve öğrenci Taha Arben Vurgun’dan oluşan Türkiye Kapsayıcı Eğitim Takımı, “Teknofest 2023 Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması Üniversite ve Üzeri Seviye”de Türkiye 2.’si oldu.

Erişilebilir eğitim materyalleri ürettiler

Dijitalleşen dünyada hali hazırda otizmli çocuklar, görme engelli çocuklar ya da farklı engel gruplarına ve öğrenme güçlüğüne sahip çocuklar ile tüm çocukların beraber eğitim alabilmeleri için tasarlanan teknolojik alt yapıya sahip eğitim materyalleri ve zekâ oyunları bulunmuyor. Bu sorun, projede geliştirilen yöntem ile evrensel ve kapsayıcı bir tasarım ile tüm kullanıcılara eşit kullanım sağlayan eğitim ve oyun materyalleri üretilerek çözüldü. Projede, engeli olan ya da olmayan tüm çocukların eğitim alabileceği, herkes için erişilebilir olan sesli ve dokunsal eğitim materyalleri ve oyuncaklar üretildi. Herkes için eğitimde ortak bir tasarımın mümkün olabileceğini gösteren kapsayıcı yaklaşımla oluşturulmuş erişilebilir eğitim materyalleri üreten aile, geliştirilen bu materyal tasarımının bugüne kadar hazırlanan materyallerden en büyük farkının, gören ve görmeyen çocukların aynı materyali kullanabilmesi ve bir arada eğitim görebilmelerine imkân tanıması olduğunu belirtti. Dünyada bir ilk olduğu vurgulanan materyaller, eğitim ortamlarında yerini alarak görme engellilerin eğitimindeki en temel sorun olan materyal sorununu çözmüş oldu. Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde tasarlanan ve Türkçe sesli olarak programlanan proje, tüm dünya dillerinde seslendirilebilecek teknolojik altyapıya sahip.

"Ailecek bir dayanışma örneği gösterdik"

Taha Arben Vurgun, "Hepimizin farklılığı var ama sonuç olarak hepimiz çocuğuz ve bir aradayız. Bizler bu materyalleri üretirken aslında birbirimizin sorunlarına farklı bakış açıları getiriyoruz ve birçok yeni fikir ve proje ortaya çıkıyor. Bu fikirlerimizi de bu Teknofest’te gerçeğe dönüştürebiliyoruz" dedi. Sözer Vurgun, "Bizlerin başka toplumlardan farklı olarak özgün mücadele alanlarımızın ve bizi rahatlatacak kültürel kodlarımızın olduğunu fark ederiz. Bu anlamda çok önemsemediğimiz ya da sıradan gördüğümüz bazı kodlar hayat kurtarıcı olabilir. Bunlardan belki de en önemlisi dayanışmaya ve yardımlaşmaya yüklediğimiz anlamdır. Dayanışma ruhu ile ilişkili olarak ifade edebileceğimiz bu proje önemli bir farkındalık oluşturmaktadır. Bizler de aslında ailecek bir dayanışma örneği gösterdik. Bizim çocuğumuzun da bir farklılığı var.

Kendisinin yaşadığı zorluklara ürettiği çözümler Teknofest sayesinde dünyadaki tüm çocuklara ulaşacak. Ailecek derece almamız çok mutluluk verici ama geliştirilen projenin tüm çocuklara ulaşacak olması bizler için çok daha önemli. Farklılıkların bir arada, ön yargısız, engelsiz, eşit ve erişilebilir biçimde yaşayabildiği bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.