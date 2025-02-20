2025 Aile Yılı’nda evliliklerinin 65. yılını geride bırakan Özcan ailesi Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci tarafından ziyaret edildi.

2025 Aile Yılı kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, evliliklerinde 65. yılı geride bırakan Özcan ailesi; bu süre boyunca birbirlerine olan sevgi ve saygılarını hiç yitirmeden, bağlılıklarını da ilk günkü heyecanla sürdürdüklerini kaydetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Vali Hamza Aydoğdu’nun selamlarını ileterek Özcan ailesi ile sohbet gerçekleştiren İl Müdürü Serdar Demirci, ailenin gerçek bir zenginlik ve huzur kaynağı olduğunu ifade ederek birbirlerine ve evlatlarına olan sevgiyi her an hisseden ve hissettiren Özcan ailesine bir ömür mutluluklar diledi.