Eğitimci, yazar ve kişisel gelişim uzmanı Murat Tunalı, ailece yemeğe oturmanın hem çocuklar hem de ebeveynleri için büyük faydaları olduğunu söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Aileleri haftada en az 3 kez birlikte yemek yemeye çağıran Murat Tunalı, “Hangi öğünde bir araya geldiğinizin bir önemi yok. Kahvaltı da olabilir öğle ya da akşam yemeği de olabilir. Paylaşılan yemek vakitleri, konuşma, birbirinize sevgi, ilgi ve anlayış gösterme şansı verir" dedi.

Araştırmaların aile yemeklerini sağlıklı zihinsel gelişim ve çocukluk depresyonu, yeme bozuklukları, madde kullanımı ve diğer zihinsel sağlık sorunları için daha düşük risklerle ilişkilendirdiğini belirten Tunalı, yemek vakitlerinin ailelere düzenli olarak iletişim ve etkileşim fırsatı sunduğunu söyledi.

Ebeveynlerin de çocukları ve diğer aile üyeleriyle daha fazla iletişim ve etkileşimden faydalanabileceği ve yemek vakitlerinin bunun gerçekleşmesi için bir fırsat yaratabileceği sonucu çıktığını ifade eden Tunalı, "Sık aile yemekleri aynı zamanda bir aile rutini ve ritüeli olarak da hizmet edebilir. Uzun süredir devam eden kanıtlar, aile rutinleri ve ritüellerinin tüm aile üyeleri için daha iyi sağlık ve refahın yanı sıra ebeveynlik yeterliliği ve evlilik memnuniyeti duygularıyla ilişkili olduğunu göstermektedir" diye konuştu.