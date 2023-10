Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi binasının da içinde bulunduğu alanda inşa edilen Aile Yaşam Merkezi’nin yüzde 16’sı tamamlandı. İnşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ‘Örnek şehir, öncü şehir’ vizyonuyla örnek konseptte bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kente örnek konseptte bir Aile Yaşam Merkezi kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Aile Yaşam Merkezi Projesi, tarihi Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi binasının da içinde bulunduğu 29 bin 749 metrekare alanda inşa ediliyor. Yüzde 16’sı tamamlanan projede tarihi bina restore edilerek konuk evine dönüştürülüyor. İnşası süren ve tüplerle birbirine bağlanacak 3 ana kütle ise Kadın Aile Merkezi, Çocuk Merkezi, Spor Merkezi olarak planlandı. Toplam 7 yapının, inşa edildiği projede ayrıca Gençlik Merkezi, Atölye, Kafeterya da yer alıyor. Tüm yapıların saçak kotu, tarihi yapının saçak kotu referans alınarak belirlendi. Yeni inşa edilen bina cephelerinde geleneksel han ve kapalı çarşı mimarisini yansıtan figürler modern mimariyi yansıtarak kullanılacak. Proje de ayrıca 96 araçlık açık ve kapalı otopark da bulunuyor.

‘Örnek şehir, öncü şehir’ vizyonuyla örnek konseptte bir projeyi daha hayata geçirdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bu alana her yaş grubundan tüm aile bireylerinin bir arada olacağı bir merkez inşa ediyoruz. Çalışmalar hızla ilerliyor. Tarihi binayı aslına uygun olarak restore ediyoruz, ayrıca bu alana tarihi dokuya uygun 7 yapı daha inşa ediyoruz. Çalışmalar hızla devam ediyor. Proje tamamlandığında herkesi, her yaştan insanı kendine çekecek. İlkadım bölgesindeki bütün mahallelere hitap edecek bir proje. Kafesi, parkları, kursları, spor ve gençlik merkezleriyle her detay yer alıyor” dedi.