Bayburt Valisi Mustafa Eldivan eşi Meltem Eldivan ile birlikte Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve eşi Aysel Pekmezci’nin refakat ettiği ziyarette; el sanatları, aşçılık ve fitness kursları başta olmak üzere çeşitli etkinliklerle yalnızca bayanlara yönelik hizmet veren Aile Yaşam Merkezi’ni gezen Vali Eldivan ve eşi, hayranlıklarını belirttiler.

Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi faaliyetleri hakkında Belediye Başkanı Pekmezci’den bilgi alan Vali Eldivan ve eşi Meltem Eldivan, kursiyerler tarafından üretilen ürünleri bir süre incelediler.