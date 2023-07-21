Bayburt Belediyesinin organizasyonuyla bu yıl 27.’si düzenlenen Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri çerçevesinde belediyeye ait Aile Yaşam Merkezi’nde şehrin geleneksel giysilerinden olan ehramdan tasarlanan ürünlerin yer aldığı “Ehram Ürünleri Sergisi” açılarak, Bayburt’un coğrafi işaretli yemeklerinin tanıtımı yapıldı.

Programda ilk olarak Bayburt Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Bayburt Tanıtım Filmi” izlendi. Daha sonra sergi açılışına geçildi. Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci sergi hakkında bilgiler vererek, “Burada yaklaşık 16 üniversiteden 40’a yakın akademisyen arkadaş Bayburt kültürünün vazgeçilmezi olan ehramı farklı motiflerde modernize ederek günümüze taşımaya çalıştılar. Bayburtlu hanımefendilerin kullandığı ehramı ilerleyen zaman diliminde, burada örneklerini gördüğümüz moda tasarımlarıyla beraber biraz daha geliştirmeye çalışacağız” dedi.

Açılış sonrası sergiyi ilgiyle gezen protokol üyeleri eserler hakkında bilgi aldılar.

Serginin ardından Bayburt’un coğrafi işaret almış yöresel tatlarının tanıtımının yapıldığı salona geçildi. Şehrin coğrafi işaretli yöresel yemeklerinden yalancı dolma, lor dolması, karapancar, ekşi lahana, süt böreği, su böreği, Bayburt ketesi, tatlı çorba ve Bayburt helvası tanıtımı yapılan lezzetler arasında yer aldı.

Programa, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanın Hükmü Pekmezci, Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ve Nesimuttin Selçuk, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, belediye meclis üyeleri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.