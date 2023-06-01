Kayseri’de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 16 yaşındaki genç, Aile ve Sosyal Politikaları İl Müdürlüğü’nün 3. katındaki pencereye çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre Talas Bulvarı üzerindeki Aile ve Sosyal İl Müdürlüğü’nün 3. katında bulunan pencerede bir gencin bulunduğunu gören çalışanlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri zemine branda açarken polis ekipleri ise genci ikna etmeye çalıştı. Ekiplerce yapılan çalışmada ikna edilerek aşağı indirilen genç, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.