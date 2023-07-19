Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürlüğü personellerine yangında yapılması gerekenler hakkında uygulamalı eğitim verildi.

Seminerde yangın anında neler yapılmalı, yangına ilk müdahalenin nasıl yapılacağı ve yangın anında nelere dikkat edilmesi gerektiği konularında bilgiler verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen teorik eğitimlerin ardından, kurumun bahçesinde personellere yangın söndürme teknikleri de uygulamalı olarak gösterildi.

Düzenlenen eğitime İl Müdür Yardımcıları Kuduret Gültaş, Özgür Kırmızıtaş, İsa Umut ve Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürlüğü personelleri katıldı.