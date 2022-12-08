Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ve beraberindeki ekip Tut ilçesine çıkarma yaptı.

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ve beraberindeki ekip Tut ilçesine çıkarma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Asdep görevlileri, Müdür Fehmi Çelik ile birlikte çeşitli temas ve ziyaretler gerçekleştirdi.

Tut ilçesinin simgesi olan Çınar Ağacı etrafındaki esnaflar ve vatandaşlar başta olmak üzere ziyaretler gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler ekipleri Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele çerçevesinde çeşitli broşürlerini dağıtarak bilgilendirmede bulunuldu.

Tut ilçesinde faaliyet yürüten Tut Sepetim Kadın Kooperatifi’ni ziyaret eden Fehmi Çelik, yapılan çalışmalar ve elde edilen ürünler ile ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Şehidimiz Mehmet Dursun Aslangiray ve Şehidimiz Mahmut Kayan’ın ailesini ziyaret etti. Çelik, Ulusal Hane Ziyaretleri çerçevesinde hane ziyaretlerine katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, “Tut ilçesine ziyaretimiz ve çalışmalarımız çok verimli geçti. Devletin sıcak yüzünü sürekli hissettirdiğimiz Tut ilçemizi, ekiplerimiz ile ziyaret ederek adeta bir çıkartma yaptık. Kapı kapı gezerek çalışmalarımız ve kadına yönelik şiddetli mücadele broşürlerini dağıttık. Bunun yanında vatanımız için canlarını veren aziz şehitlerimizin ailelerine misafir olarak hayır dualarını aldık. Tut ilçesinde aktif bir çalışma içerisinde olan Tut Sepetim Kadın Kooperatifinin çalışmalarını görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti” dedi.