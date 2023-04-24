Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını düzenlenen etkinliklerle kutladı.

Kahta Menzil Buhara Evlerinde kalan depremzede çocuklara yönelik gerçekleştirilen etkinlik, depremde hayatını kaybedenler için gerçekleştirilen 1 dakikalık saygı duruşu ile başladı. Psikologlarında yer aldığı etkinlikte öğrenciler tarafından şiirler okunarak çeşitli gösteriler yapıldı. Yumurta yarışı, çuval yarışı ve balon patlatma gibi oyunlarında yer aldığı etkinlikte çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşkuyla kutladı.