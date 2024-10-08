Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen toplantıda yürütülen hizmetlerle ilgili değerlendirmeler yapıldı.

EMŞAV İl Başkanı emniyet müdürünü ve jandarma komutanını ziyaret etti EMŞAV İl Başkanı emniyet müdürünü ve jandarma komutanını ziyaret etti

Toplantı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı kuruluşlarda yürütülen hizmetlere yönelik izlemeler ve değerlendirmeler yapıldı. Karşılıklı görüş alışverişlerinin yapıldığı toplantıya il müdür yardımcıları ve şube müdürleri katılım sağladı.

Kaynak: iha