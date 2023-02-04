Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı zorlu kış şartlarının baş göstermesiyle birlikte araçlarıyla yolda kalan vatandaşlara yardım etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı zorlu kış şartlarının baş göstermesiyle birlikte araçlarıyla yolda kalan vatandaşlara yardım etti.

Bakanlığa bağlı Şanlıurfa Hilvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ekipleri, gece itibarıyla etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan vatandaşları yalnız bırakmadı. Süreç boyunca vatandaşların yanında olan ekipler, vatandaşların soğuktan etkilenmemeleri için sıcak çorba ve ekmek ikramında bulundu. Öte yandan, Hilvan SYDV, yolda kalma ihtimali bulunan vatandaşlar için de 100 kişilik pansiyon ayarladı.