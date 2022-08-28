Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocuklara yönelik güvenli kitap listesinin çerçevesinin 0-6 yaş grubundan 0-18 yaş grubuna genişletilerek listenin güncellendiğini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocuklara yönelik güvenli kitap listesinin çerçevesinin 0-6 yaş grubundan 0-18 yaş grubuna genişletilerek listenin güncellendiğini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuklara yönelik hazırladığı kitap listesine gençlere yönelik kitapları da dahil ederek, internet sitesinden 1093 kitaptan oluşan yeni bir liste paylaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ailelere rehberlik etmesi amacıyla Bakanlıkça daha önce 0-6 yaş grubuna yönelik oluşturulan “çocuk dostu kitap” listesinin çerçevesinin 0-18 yaş grubuna göre yeniden hazırlandığını belirterek, “Çocuklarımızın yaş ve gelişim düzeylerine göre belirlenen listedeki kitapları aileler güvenle çocuklarına okutabilir. Titizlikle incelediğimiz kitapların çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimine katkı sağlayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Çocuk dostu eserlerin desteklenmesi ve zararlı içeriklerle mücadele” çerçevesinde Bakanlıkta yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Bakan Yanık kitapların, çocukların dinleme ve anlama becerilerini, kendini ifade etme yeteneklerini, sözel anlatımlarını ve kelime dağarcıklarını geliştirdiğine, hayal dünyalarını ve dünyaya bakış açılarını doğrudan etkilediğine işaret etti.

Kitapların aynı zamanda çocuklar için başka insanların yaşamlarını, olaylar karşısındaki davranış ve duygularını anlama, sorun çözme yeteneği kazanmalarında önem taşıdığını kaydeden Bakan Yanık ailelere ve gençlere rehberlik amacıyla Bakanlık bünyesinde oluşturulan 19 kişilik Değerlendirme Komisyonunun çalışma yürüttüğünü anlattı.

Değerlendirme Komisyonunda çocuk gelişimcisi, psikolojik danışman, öğretmen, sosyal çalışmacı ve psikoloğun bulunduğu ifade eden Bakan Yanık, komisyonun tavsiye edilecek kitapları titizlikle incelediğini vurguladı. Bakan Yanık kitaplar incelenirken Ankara, İstanbul, Hacettepe, Gazi, Marmara, Atatürk, Akdeniz, Cumhuriyet ve Ondokuz Mayıs üniversitelerinin psikoloji, çocuk edebiyatı, çocuk gelişimi, okul öncesi eğitimi ve çocuk ile ilgili bölümleri ve araştırma, uygulama merkezlerinin görüşleri alınarak hazırlanan Değerlendirme Formu’nun esas alındığını anlattı.

“Kitaplar iki aşamalı inceleniyor”

Listedeki kitapların, “evrensel ahlak kurallarına ve milli-manevi değerlere aykırı olup olmadığı, ırkçılığı teşvik eden düşmanca anlatım ve görseller kullanılıp kullanılmadığı, şiddet içerip içermediği, şiddeti çözüm olarak gösterip göstermediği, müstehcenlik ve cinsel istismar olup olmadığı, hırsızlık, yalan söyleme, kötü söz söyleme gibi davranış modellerini özendirip özendirmediği” gibi kriterlere göre ön elemeden geçirildiğinin altını çizen Bakan Yanık, ön elemeden geçen kitapların da ayrıca Değerlendirme Formu’ndaki fiziksel ve içerik kriterlerine göre yeniden incelendiğini belirtti.

“Güvenli kitap” listesiyle ilgili çalışmanın güncellendiğini dile getiren Bakan Yanık, şunları kaydetti:

“Daha önce güvenli kitap listesi hazırladığımız 0-6 yaş grubuna gençlerimizi de dahil ettik ve listeyi 0-18 yaş aralığına genişlettik. Kitap sayısını da 472’den bin 93’e çıkardık. Çocuklarımızın yaş ve gelişim düzeylerine göre belirlenen listedeki kitapları aileler güvenle çocuklarına okutabilir. Titizlikle incelediğimiz kitapların çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimine katkı sağlayacağına inanıyorum. Değerlendirme Komisyonumuzun oluşturduğu listeyi Bakanlığımızın internet sitesinden de 0-18 yaş çocukların sosyal, kültürel ve psikolojik gelişimlerinin olumlu yönde desteklenmesi, çocuğun duygu ve düşünce dünyasının gelişimi ile eleştirel ve oluşturucu düşünme becerisi kazanması, çocuklara değerlerin öğretilmesi, ailelere, kreşlere ve anaokullarına rehberlik edilmesi, kaliteli yayıncılığın teşvik edilmesi amacıyla yayınlıyoruz. Kitap listemizi sürekli güncelliyoruz. Aileler ve gençler Bakanlığımızın sitesini takip ederek listemizden yararlanabilir.”

Türk ve dünya klasikleri listede

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde oluşturulan, aralarında çocuk gelişimcisi, psikolojik danışman, öğretmen, sosyal çalışmacı ve psikologların bulunduğu Değerlendirme Komisyonu, kitapları inceleyerek çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun içerikli, güvenle okunabilecek liste belirliyor.

Değerlendirme Komisyonunun 0-18 yaş aralığı için güncelleyerek oluşturduğu bin 93 adet kitabın bulunduğu liste Bakanlığın https://www.aile.gov.tr/chgm/sayfalar/cocuk-dostu-kitap-listesi/ adresinden paylaşıldı. Listede içerik, dilbilgisi ve fiziksel özellikleri yönünden çocukların yaş gruplarına hitap eden, Türk ve dünya klasiklerinin de içinde bulunduğu farklı birçok türde kitap yer alıyor.

Listedeki kitaplar arasında Lewis Carrol’un Alice Harikalar Diyarında, Tolstoy’un İnsan Ne ile Yaşar, Samed Behrengi’nin Küçük Kara Balık, Antoine de Saint-Exupery’nin Küçük Prens, Jonh Steinbeck’in İnci, Roald Dahl’ın Charlie’nin Çikolata Fabrikası, Susanna Tamaro’nun Atla Bart, Hasan Aycın’ın 40 Hadis 40 Çizgi, Sevim Ak’ın Gemici Dedem, Şermin Yaşar’ın Dedemin Bakkalı-Çırak eserleri de yer alıyor.

Ailelere rehberlik etmek amacıyla oluşturulan listedeki kitaplar, Bakanlığa bağlı kuruluşlarda bakım ve koruma altında olan çocuklar için oluşturulan kitaplıklarda da yer alıyor.