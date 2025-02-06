Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "21 aylık bebek yurtta boğularak öldü" başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında "21 aylık bebek yurtta boğularak öldü" başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Kocaeli İzmit’te Çocuk Evleri Sitesinde görevli personelin, yatağında uyuyan çocuğun nefes almadığını fark etmesi üzerine kurum personelince ivedilikle ilk müdahale yapılmış ve çocuğumuz ambulansla hastaneye götürülmüştür. Hastaneye kaldırılan çocuğumuz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili derhal adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, bakanlığımızca detaylı inceleme için müfettiş görevlendirilmiştir. Çocuğumuzun kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek olup, inceleme sonucuna göre gerekli işlemler yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA