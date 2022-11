Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye’nin de üyesi olduğu Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) tarafından bölgede yaşayan yaklaşık 700 milyon engellinin haklarının korunması çalışmalara katkıda bulunuyor.

Engellilik konusunda çalışmalar yürüten 62 devlet ile birlikte Türkiye’nin de üyesi olduğu Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) tarafından Asya-Pasifik bölgesinde yaşayan yaklaşık 700 milyon engelli bireyin haklarının korunması, geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen bölgesel eylem planları, 1993 yılından bu yana on yıllık programlamalarla uygulanıyor. İlki 1993-2002 yılları, ikincisi 2003-2012 yılları arasında uygulanan on yıllık programların sonuncusu olan ve 2013-2022 yıllarını içeren ‘Asya-Pasifik Bölgesinde Engelli Bireyler için Hakların Hayata Geçirilmesine Yönelik Incheon Stratejisi’ programı, Endonezya’nın başkenti Cakarta’da gerçekleştirilen toplantı ile sona erdi. Toplantıda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla hazırlanan Asya-Pasifik bölgesine ait rapor, UNESCAP tarafından katılımcılarla paylaşıldı. Türkiye’nin son on yılda engellilik alanında kaydedilen gelişmeleri içeren Ulusal Beyanı ise Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Elmas Esra Ceceli tarafından sunuldu. 3 Aralık 2021 Dünya Engelliler Günü’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "2030 Engelsiz Vizyon" ve vizyonun hayata geçirilmesi için hazırlanan ilk 3 yıllık Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı hazırlıklarına ilişkin de bilgiler paylaşıldı.

Toplantıda ileriye dönük politikalar ve stratejiler ile bölgesel sorunlar ve fırsatlar değerlendirildi

Asya ve Pasifik bölgesinde yaşayan engelli bireylerin haklarının hayata geçirilmesine yönelik çalışmalara katkısını sürdüren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğinin etkili bir şekilde devam ettirilmesinin önemine dikkat çekti. UNESCAP yetkilileri ve diğer ülkelerin temsilcileri ile ikili temaslar da gerçekleştirildi. Toplantıda ‘Incheon Stratejisi’nin uygulanmasında ve izlenmesinde yaşanan gelişmeler ele alınarak, 2030’a kadar Asya ve Pasifik’te engellilik kapsayıcı kalkınma için ileriye dönük politikalar ve stratejiler ile bölgesel sorunlar ve fırsatlar değerlendirildi.

Toplantı sonucunda Incheon Strateji’sinin 2023-2032 yıllarını kapsayacak şekilde önümüzdeki on yılda da uygulanmasını öngören karar devletlerin temsilcileri tarafından oy birliği ile kabul edildi.